Orlen prezentuje wyniki finansowe w czwartym kwartale 2022 roku (NA ŻYWO) Energetyka

Witamy w relacji na żywo z konferencji prasowej poświęconej wynikom finansowym PKN Orlen w czwartym kwartale 2022 roku. Materiał jest aktualizowany na bieżąco.

Konferencja prasowa PKN Orlen. Fot. Michał Perzyński

Wyniki Orlenu w czwartym kwartale 2022 roku

13.13

Zakończyła się konferencja PKN Orlen o wynikach finansowych w czwartym kwartale 2022 roku. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do śledzenia naszych kolejnych relacji na żywo!

13.05

Orlen współpracuje z GE Hitachi Nuclear Energy przy reaktorach SMR BWRX-300, które wchodzą do działania komercyjnego w Kanadzie. Z Synthosem utworzyliśmy spółkę Orlen Synthos Green Energy, które złożył wniosek o uzyskanie zezwolenia prac nad tymi reaktorami. Dokumentacja techniczna bazuje na najnowocześniejszych rozwiązaniach, jest to bezpieczna technologia. Wybór partnera nie jest przypadkowy. Oprócz SMR pracujemy nad paliwami wodorowymi, paliwami syntetycznymi, zdajemy sobie sprawę z konieczności transformacji. Orlen jest jej niezbędnym elementem – powiedział Jan Szewczak.

13.02

– Wywiązujemy się ze wszystkich obowiązków, jeśli chodzi o fuzję. W grudniu 2022 roku przejęliśmy stacje paliw na Węgrzech, trwa ich rebranding i dopasowanie ich do naszych wymogów. Docelowo przejmiemy 143 stacje na Węgrzech – powiedział Jan Szewczak.

12.49

Dalszy ciąg szczegółowych wyników finansowych Orlenu.

12.43

Członek zarządu PKN Orlen ds. kapitałowych Armen Artwich prezentuje szczegółowe wyniki finansowe Orlenu w czwartym kwartale 2022 roku.

12.35

Członek zarządu PKN Orlen ds. kapitałowych Armen Artwich powiedział na spotkaniu z dziennikarzami, że koncern nie ma zamiaru zmieniać swoich planów dotyczących budowy morskich farm wiatrowych pomimo niepowodzeń w wyścigu o przyznanie koncesji na Morzu Bałtyckim. Więcej na ten temat można znaleźć tutaj:

12.29

Dzisiaj członkowie zarządu PKN Orlen powiedzieli w rozmowie z dziennikarzami, że poddają się kontrolom Najwyższej Izby Kontroli; podkreślają jednak, że powinno się to odbywać w granicach, które wyznacza ustawa o NIK. Więcej można znaleźć w materiale poniżej.

12.21

– W krajach, w których działamy, mamy do czynienia ze spowolnieniem gospodarczym. Polska wypada przy nich stosunkowo dobrze. Zanotowaliśmy wpływ osłabiania się złotówki w stosunku do dolara, ale daliśmy radę to zrównoważyć – mówi dalej.

12.17

– Wojna w Ukrainie wpłynęła na każdy aspekt naszej działalności. Zwiększamy nasze bezpieczeństwo energetyczne, już 90 procent importu surowców energetycznych pochodzi spoza Rosji. Jednocześnie przestrzegamy unijnych sankcji – mówi Szewczak.

12.14

– Przedłużyliśmy umowę sponsorską z Polskim Związkiem Piłki Nożnej o kolejne cztery lata. Miejmy nadzieję, że wyniki polskich piłkarzy będą tak dobre, jak wyniki Orlenu – powiedział J. Szewczak.

▪️Członek zarządu Orlenu ds. finansowych Jan Szewczak – Mamy jeden z największych koncernów multienergetycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, jesteśmy jedną ze 150 największych firm na świecie. Najważniejszym wydarzeniem było dokończenie przejęcia Lotosu i PGNiG, zapewnienie… pic.twitter.com/fTcIQIpbnS — BiznesAlert.pl ⚡ (@BiznesAlert) February 24, 2023

12.11

Szewczak: Mamy własną flotę gazowców, jeden z nich już płynie z ładunkiem LNG do Polski. Myślimy o inwestycjach w petrochemię razem z Saudi Aramco. Będziemy obliczać ślad węglowy naszego łańcucha wartości zgodnie z nowymi wymogami. Planujemy inwestycje ograniczające pobór wody z Wisły o 25 procent. Planujemy budowę biogazowni, która pomoże obniżyć emisje CO2 z transportu.

12.09

– Mamy jeden z największych koncernów multienergetycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, jesteśmy jedną ze 150 największych firm na świecie. Najważniejszym wydarzeniem było dokończenie przejęcia Lotosu i PGNiG, zapewnienie dostaw ropy w czasie, kiedy odchodzimy od ropy z kierunku wschodniego. Planujemy wzrost wydobycia ropy naftowej i gazu – mówi członek zarządu Orlenu ds. finansowych Jan Szewczak.

12.05

Rozpoczyna się konferencja prasowa PKN Orlen.

12.03

Konferencja prasowa rozpocznie się lada moment. Tymczasem szczegółowe wyniki Orlenu za czwarty kwartał 2022 roku wraz z komentarzem przedstawicieli zarządu można znaleźć poniżej.

Opracował Michał Perzyński