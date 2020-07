Orlen chce rozpocząć procedurę prenotyfikacyjną PGNiG Alert

Fot. Michał Perzyński

PKN Orlen chce w ciągu kilku miesięcy rozpocząć w Komisji Europejskiej procedurę prenotyfikacyjną w sprawie przejęcia PGNiG. Cały proces miałby zająć półtora roku.

Kilkanaście miesięcy

Członek zarządu PKN Orlen ds. finansowych Jan Szewczak powiedział, że spółka chce rozpocząć procedurę prenotyfikacyjną jak najszybciej. – To kwestia kilku miesięcy. Trzeba pamiętać, że przejmowanie tak dużych podmiotów gospodarczych to wielomiesięczne zabiegi. Myślimy, że to kwestia półtora roku, kilkunastu miesięcy – powiedział Szewczak.

Dodał, że spółce zależy, aby kwestie przejęcia Lotosu i PGNiG zbiegły się w czasie. – Chcemy pokazać, że można w Polsce zrobić duży koncern multienergetyczny, z którym konkurenci muszą się liczyć – wskazał.

W lipcu PKN Orlen sygnalizował, że proces finalizacji transakcji może zająć 18 miesięcy. Koncern ma także rok na przedstawienie warunków zaradczych. Nie ma jeszcze wypracowanych warunków i zasad, na których PGNiG miałby zostać przejęty.

Bartłomiej Sawicki