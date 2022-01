Orlen przedstawia strategiczne kierunki rozwoju spółki (NA ŻYWO) Energetyka

Witamy w relacji na żywo z konferencji prasowej PKN Orlen która ma być poświęcona rozwojowi strategicznemu koncernu. Materiał jest aktualizowany na bieżąco.

Rozwój strategiczny PKN Orlen

Umowy PKN Orlen z Saudi Aramco i węgierskim MOL zostały podpisane.

– W branży petrochemicznej, gazu i ropy jesteśmy w procesie transformacji, i możliwość definiowania siebie na nowo jest szalenie istotne. W Saudi Aramco budujemy przyszłość downstream. Naszym celem jest zbudować branżę petrochemiczną, w której będziemy liderem. Dzięki akwizycji będziemy mogli tworzyć nowe produkty. Dzisiaj z dumą ogłaszamy nasze partnerstwo z PKN Orlen, to kolejny krok w naszej podróży. Nasze relacje z PKN Orlen zaczęły się w 2016 roku, kiedy podpisany został pierwszy kontrakt na dostawy ropy. Od teraz Aramco i Orlen będą pracować nad innowacjami dla Polski i innych rynków. Oprócz dzisiejszej umowy podpisujemy także memorandum o porozumieniu między Aramco a Orlenem, co pozwoli nam wykorzystać możliwości branży petrochemicznej w Europie Środkowo-Wschodniej. Chcemy wspólnie z Orlenem odkrywać potencjał badawczo-rozwojowy naszych spółek – powiedział wiceprezes Saudi Aramco Mohammed al-Qahtani.

PKN Orlen przedstawił formułę fuzji z Grupą Lotos w ramach której odda 30 procent udziałów Rafinerii Gdańskiej saudyjskiemu Saudi Aramco oraz 80 procent stacji Lotosu węgierskiemu MOL-owi i kolejnemu partnerowi. Więcej można znaleźć w poniższym materiale:



– Przez 13 kat zlikwidowano 30 rafinerii. W ostatnich latach Likwidowano kolejne pięć. Dziś trzeba się przestawiać na inne metody konwersji ropy, głównie na petrochemię – mówi prezes PKN Orlen.

– Czas pandemii przebiegunował podejście do biznesu. To wszystko uzasadni proces fuzji. Mieliśmy wiele miesięcy ciężkich negocjacji. Drugi element to struktura transakcji, czyli połączenie poprzez przejęcie. Nie wydajemy środków. Skarb państwa zwiększa swój udział w zintegrowanym koncernie – powiedział Obajtek.

– To historyczny dzień, ważny dla naszej gospodarki, ale i całego regionu. Polityka klimatyczna, uwarunkowania rynku, presja rynku wymaga od nas transformacji, szybkich i zdecydowanych kroków. Tylko zdywersyfikowany podmiot może przeprowadzić taką transformację. To wymaga środków i technologii. Orlen uwzględnił to w strategii. Mamy filar petrochemiczny, rafineryjny, filar energetyczny i detaliczny. Procesy akwizycyjne, które rozpoczęliśmy, związane są z dekarbonizacją, ale nie tylko. Są związane z elementami rozwoju technologicznego – powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

O założeniach fuzji PKN Orlen z Lotosem pisał redaktor BiznesAlert.pl Mariusz Marszałkowski. – Z perspektywy PKN Orlen i bezpieczeństwa energetycznego Polski, najważniejszym elementem fuzji z Lotosem jest zapewnienie właściwego i odpowiedzialnego partnera Rafinerii Gdańskiej. Z perspektywy klientów, ważniejsze wydaje się to, kto przejmie 80 procent stacji Lotosu. Czy węgierski MOL byłby dobrym partnerem do podziału tego tortu? – pisał. Materiał dostępny jest tutaj.

Transmisja online z konferencji prasowej PKN Orlen jest dostępna tutaj.

O godz. 11.00 ma rozpocząć się konferencja PKN Orlen, nieoficjalnie wiadomo, że ma być ona poświęcona formule fuzji z Grupą Lotos. Pisaliśmy o tym tutaj.

Opracowali Wojciech Jakóbik, Mariusz Marszałkowski i Michał Perzyński