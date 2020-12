Orlen przejmuje biogazownie Alert

​Orlen Południe nabył biogazownię rolniczą Bioenergy Project w Konopnicy, którą planuje przekształcić w wytwórnię biometanu. W celu zabezpieczenia łańcucha dostaw, pozyskana została także spółka Biozec, odpowiedzialna za sprzedaż i dystrybucję dostarczanej przez biogazownię energii cieplnej. Strategia nowej linii biznesowej spółki w obszarze produkcji biogazu zakłada m.in rozbudowę możliwości produkcyjnych pozyskanych aktywów do ok. 7 mln sześc. biometanu rocznie.

Szansa nowych segmentów

– Transformację energetyczną traktujemy jako szansę na wejście w nowe segmenty biznesowe. Zgodnie z nową strategią do 2030 roku budujemy efektywny ekonomicznie i energetycznie system odnawialnych źródeł energii. Rozwój działalności w obszarze biogazu doskonale wpisuje się w te założenia. Jednocześnie wzmacniamy kompetencje i pozycję rynkową ORLEN Południe, spółki z naszej Grupy, która wzbogaca swoje portfolio o kolejny bioprodukt – powiedział Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.

Biogazownia o mocy 1,99 MW w Konopnicy, w gminie Rawa Mazowiecka, została oddana do użytku w styczniu 2012 roku. Do procesu fermentacji instalacja wykorzystuje głównie pozostałości z tłoczenia soków z jabłek, a w mniejszym stopniu też inne surowce, m.in. porzeczkę. Zakład posiada dobrą lokalizację ze względu na rozległe tereny sadownicze znajdujące się w okolicy, co oznacza stały dostęp do surowca potrzebnego do produkcji biogazu. Aktualnie instalacja wykorzystywana jest do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej na rynku lokalnym. Orlen Południe planuje jej przekształcenie w wytwórnię biometanu, który będzie dystrybuowany do odbiorców poprzez przyłączenie do sieci dystrybucyjnej. Celem jest rozbudowa zakładu do możliwości produkcji ok. 7 mln sześc. biometanu rocznie, co może nastąpić już w 2022 roku – podaje Orlen.

Orlen poinformował, że obok zakupu najwyższej jakości aktywów, transakcja zapewni spółce pozyskanie wykwalifikowanej kadry, która jest niezbędna do dalszego efektywnego rozwoju w ramach sieci wytwórców biogazu rolniczego.

PKN Orlen/Jędrzej Stachura