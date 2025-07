Grupa Orlen i Krajowa Grupa Spożywcza (KGS), państwowy producent żywności, zwiększą produkcję biometanu. Firmy podpisały porozumienie obejmujące m.in. budowę instalacji do wytwarzania odnawialnego paliwa. W efekcie mają ograniczyć emisję CO2 i poprawić stabilność systemu energetycznego.

Orlen informuje, że porozumienie podpisane z KGS obejmuje “współpracę w optymalnym wykorzystaniu własnych zasobów, w tym odpadów rolniczych i poprodukcyjnych oraz zabezpieczenie areałów do nawożenia pofermentem – produktem pochodzącym z biogazowni rolniczych”.

Analiza lokalizacji pod biometan

Pierwszym wspólnym zdaniem firm będzie identyfikacja miejsc potencjalnie odpowiednich dla budowy instalacji do produkcji biometanu.

– Najpierw przenalizowane zostaną grunty należące do KGS, ale spółki nie wykluczają innych lokalizacji, które będą odpowiednie do realizacji inwestycji. Orlen i KGS będą również współpracować przy produkcji i dystrybucji biometanu, w tym pozyskaniu wymaganych zgód administracyjnych i odpowiednich certyfikatów, potwierdzających pochodzenie wytworzonego paliwa – czytamy w komunikacie Grupy Orlen.

– Produkcja biometanu to idealny przykład gospodarki cyrkularnej, gdzie odpad staje się paliwem i przynosi realne korzyści na poziomie gospodarki nie tylko lokalnej, ale również krajowej. Biometan, stanowiący niskoemisyjną alternatywę dla gazu ziemnego, odgrywa ważną rolę w procesie transformacji energetycznej, przyczyniając się m.in. do dekarbonizacji transportu. Współpraca z Krajową Grupą Spożywczą, producentem o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa żywnościowego Polski, to kolejny, bardzo ważny krok w realizacji celów strategicznych Grupy Orlen – podkreśla Grzegorz Bujnowski, dyrektor wykonawczy ds. gandlu gazem Grupy Orlen.

– Inwestycja w biogaz i biometan to naturalny kierunek rozwoju, wpisujący się w nasze dążenie do innowacyjności i zrównoważonego rozwoju. Zaplecze logistyczne i dostęp do strumieni surowcowych pozwalają zamieniać odpady poprodukcyjne w czystą energię. W partnerstwie z Orlenem przyspieszamy zieloną transformację całego łańcucha rolno-spożywczego. Łącząc kompetencje, wzmacniamy bezpieczeństwo energetyczne, zmniejszamy ślad węglowy oraz tworzymy nowe miejsca pracy, wspierając rozwój lokalnych społeczności – zaznacza Olga Adamkiewicz, członek zarządu Krajowej Grupy Spożywczej.

Plany biometanowe

W perspektywie do 2035 roku Orlen będzie wykorzystywał na realizację Narodowego Celu Wskaźnikowego do 0,24 mld m sześc. biometanu rocznie. Cel ten ma zostać osiągnięty dzięki budowie własnych instalacji biometanowych oraz realizowanych w ramach joint venture, a także poprzez zakup biometanu w ramach tzw. umów off take.

Obecnie Orlen posiada trzy biogazownie w gminach Konopnica (woj. łódzkie), Buczek (woj. kujawsko-pomorskie) i miejscowości Wojny-Wawrzyńce (woj. podlaskie). Poprzez spółkę PGNiG BioEvolution z Grupy Orlen buduje w Głąbowie, w województwie warmińsko-mazurskim, biometanownię z modułem bioLNG, która umożliwi produkcję ponad 7 mln m sześc. biometanu rocznie. Ten, jak podaje Orlen, zostanie przetworzony w paliwo dla pojazdów ciężarowych.

Orlen / Jędrzej Stachura