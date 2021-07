PKN Orlen uruchomił akcelerator startupów technologicznych Alert

​Orlen Skylight Accelerator to pierwszy w Polsce korporacyjny program akceleracyjny dla startupów technologicznych o międzynarodowym zasięgu, skierowany do młodych innowacyjnych spółek z całego świata posiadających gotowe produkty i usługi. Jego celem jest wsparcie dalszego dynamicznego rozwoju obszarów biznesowych PKN Orlen, w tym m.in. produkcji petrochemicznej, energetyki czy sprzedaży detalicznej.

Orlen Skylight Accelerator

– Już teraz wykorzystujemy potencjał jednostek naukowych, przede wszystkim polskich, ale też zagranicznych. W ten sposób budujemy nowe kompetencje w obszarach technologii „jutra”, takich jak np. wodór, zielona energia czy biotworzywa. Stale rozbudowujemy także własne zaplecze technologiczne – w maju br. uruchomiliśmy Centrum Badawczo Rozwojowe w Płocku. Inwestujemy również w w innych regionach Polski – na Pomorzu – wspólnie z Energą rozwijamy Centrum badawcze Faraday’a. Za granicą w Czechach posiadamy prężnie działające Centrum Badawczo-Rozwojowe Unicre. Dzisiaj uruchomiamy własny, korporacyjny akcelerator. Poprzez bezpośrednią współpracę z młodymi technologicznymi spółkami będziemy pozyskiwać rozwiązania technologiczne z rynku. Dzięki naszej inicjatywie młode spółki mają szansę na rozwój i wdrożenie innowacji tutaj w Polsce – mówi Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen. Akcelerator skierowany jest do młodych technologicznych spółek z Polski i zagranicy, posiadających gotowe produkty i usługi, które mogą wspierać obszary biznesowe PKN ORLEN, w tym m.in. obszar produkcji petrochemicznej i rafineryjnej, energetyki, sprzedaży detalicznej, procesów HR, obsługi klienta czy rozwoju nowych usług. Każdy z obszarów będzie miał szansę wykorzystać współpracę ze startupami w realizacji swoich celów strategicznych.

Rozwój ekosystemu innowacyjności to nie tylko budowa nowoczesnego zaplecza badawczo-rozwojowego i rozwój własnych technologii, to również pozyskiwanie wiedzy i nowych kompetencji w modelu open innovation. Dlatego kładziemy nacisk na wzmacnianie i doskonalenie narzędzi pozwalających na skuteczne budowanie relacji biznesowych z innowatorami i podmiotami technologicznymi. Jedną ze sprawdzonych inicjatyw są programy crowdsourcingowe i akceleracyjne, dlatego zdecydowaliśmy się uruchomić Orlen Skylight Accelerator, który umożliwi nam wspólnie ze startupami z całego świata wdrażać innowacyjne rozwiązania. Dzięki nim będziemy mogli jeszcze skuteczniej realizować nasze cele strategiczne oraz budować trwałe przewagi konkurencyjne oparte o nowoczesne i niskoemisyjne technologie – mówi Patrycja Panasiuk Z-ca Dyrektora Obszaru Strategii i Innowacji oraz Relacji Inwestorskich. Każdy z uczestników realizujący pilotażowe wdrożenieotrzyma zamówienie na dostarczenie oferowanych przez siebie usług, produktów lub rozwiązań (do kilkudziesięciu tysięcy Euro) oraz wsparcie eksperckie w procesie wdrożenia. Wartością dla startupów będzie również możliwość rozwoju rozwiązań wspólnie z PKN Orlen, a także szansa na dalszą współpracę komercyjną i inwestycyjną.

PKN Orlen przedstawił 22 wyzwania technologiczne i uruchomił pierwszą rundę naboru. Zgłoszenia do udziału w programie należy składać za pomocą formularza online dostępnego na stronie internetowej www.innowacje.orlen.pl w terminie do 16 sierpnia br. Szczegóły dotyczące wyzwań technologicznych oraz informacje o programie, w tym Regulamin oraz wzór Umowy akceleracyjnej dostępne są w zakładce Orlen Skylight Accelerator.

PKN Orlen/Michał Perzyński