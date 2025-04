Gigantyczne inwestycje Orlenu w stacje tankowania wodoru

Orlen do 15 maja ma udostępnić w Wałbrzychu ogólnodostępną stację tankowania wodoru, swoją trzecią w Polsce – dowiedział się Biznes Alert. W najbliższych latach koncern wybuduje jeszcze 17 takich instalacji oraz hub do produkcji tego zeroemisyjnego paliwa w Szczecinie. Inwestycje będą kosztować 150 milionów euro, z czego 50 procent pokryją unijne dotacje.

Opublikowana w styczniu strategia Energia jutra zaczyna się dziś do 2035 roku przewiduje, że zapotrzebowanie koncernu na nisko i zeroemisyjny wodór ma wzrosnąć do 362 tysięcy ton rocznie. Zdecydowana większość, bo ponad 90 procent będzie zużywana w produkcji rafineryjnej oraz do wytwarzania nawozów, ale 12 tysięcy ton Orlen planuje, że będzie przeznaczał na dekarbonizację sektora transportu. Przyjęta trzy lata temu, jeszcze przez poprzedni zarząd strategia wodorowa zakładała budowę do końca tej dekady 111 stacji tankowania H2 w trzech krajach: Polsce (57), Czechach (28) i na Słowacji (26), dzięki czemu Orlen miał być liderem w naszym regionie.

Trzecia stacja tankowania wodoru w Polsce

Stacje H2 miały być budowane przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (oraz unijnych funduszy). Zgodnie z listą rankingową pierwszego naboru priorytetowego programu „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru” Orlen miał otrzymać 20 milionów złotych dotacji do budowy czterech stacji w Katowicach, Wałbrzychu, Pile i Poznaniu. Wartość projektu Orlen for clean mobility określono na 95 milionów złotych. Ostatecznie jednak umowa przewiduje udzielenie dofinansowania do instalacji w Poznaniu, Katowicach i Wałbrzychu.

– Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zaakceptowanym przez NFOŚiGW realizacja i oddanie stacji wodorowych w Poznaniu i Katowicach było zaplanowane w 2024 roku, natomiast Wałbrzychu do połowy roku 2025. Ogólnodostępna stacja wodorowa w Wałbrzychu zostanie oddana klientom do użytku po zakończeniu procesu certyfikacji i uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu w ciągu najbliższych tygodni -informuje p. Grzegorz Jóźwiak, dyrektora Biura Technologii Wodorowych i Paliw Syntetycznych w Orlen.

Wartość projektu, i dotacji została prawdopodobnie proporcjonalnie zmniejszona. Jak na razie Orlen otrzymał blisko 11 milionów złotych. NFOŚiGW dokonuje płatności po przedłożeniu dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektu rzeczowego przedsięwzięcia, przewidzianego umową o dofinansowanie.

Stacja w Wałbrzychu ruszy po majówce

Bardziej precyzyjny co do terminu jest Kamil Orpel, prezes Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Wałbrzychu, lokalnego operatora transportu publicznego, który będzie głównym odbiorcą zeroemisyjnego paliwa. – Na dzień dzisiejszy nie mamy od Orlenu informacji, jakoby data uruchomienia stacji 15 maja 2025 miałaby być zmieniona – mówi.

MZUK posiada obecnie14 wodorowców Solaris, czyli niskopodłogowych autobusów miejskich klasy MAXI, które dotychczas tankowane były bezpośrednio z bateriowozów. W lipcu 2025 roku, a więc po uruchomieniu stacji producent dostarczy kolejnych 6 takich pojazdów. Ale wodorowców będzie jeszcze więcej, bo w marcu 2025 roku Gmina Wałbrzych ogłosiła publiczny przetarg na dostawę kolejnych 14 autobusów w drugim kwartale 2026 roku, których zakup będzie współfinansowany 85-procentową dotacją z unijnego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

MZUK we Wrocławiu może być jednym z największych odbiorców zeroemisyjnego paliwa od Orlenu, na równi z MPK Poznań, które ma obecnie 25 Solarisów Urbino 12 hydrogen, a lutym podpisało umowę na dostawę 9 pojazdów z wodorowym ogniwem paliwowym.

Jazda na wodorze po całym regionie

Ogólnodostępna działająca całą dobę samoobsługowa stacja tankowania wodoru znajduje się na stacji paliw Orlenu przy ul. P. Wysockiego 43. Jest wyposażona w dwa dystrybutory: dozujący gaz pod ciśnieniem 350 bar, przeznaczony dla pojazdów ciężkich, w tym autobusów a także 700 bar, z którego korzystać będą mogli kierowcy samochodów osobowych.

Na koniec marca 2025 roku w Polsce było zarejestrowanych osobówek z wodorowym ogniwem paliwowym, o blisko 21 procent więcej niż na koniec 2024 roku. Obecnie auta osobowe z ogniwami oferują dwa koncerny: japońska Toyota (sedan Mirai) oraz koreański Hyundai (SUV Nexo). Cena Toyota Mirai zaczyna się od 318,9 tysiąca złotych brutto. Auto zużywa 0,76 kg -1 kg H2na 100 km. W Polsce odbiorcami Hyundai Nexo są głównie duże firmy kupujące pojazdy na warunkach dla dużych flot. W takim przypadku ceny są uzgadniane indywidualnie z klientami. Cena pojazdu wynosi trzysta kilkadziesiąt tysięcy złotych brutto. Zużycie wodoru w modelu Nexo wynosi od 0,7 do 1,1 kg/100 km, a więc podobnie jak japońskiego konkurenta.

W Wałbrzychu jest salon dealerski Toyoty i Hyundaia. I nie trzeba będzie już jeździć autem tylko wokół komina. Najbliższe stacje tankowania wodoru są we Wrocławiu (Neso, ul. Obornicka 147), Rybniku (Neso, ul. Budowlanych 6), Poznaniu (Orlen, Warszawska 231). Można więc jeździć dosyć swobodnie po południowo-zachodniej

Polsce. Obecnie kilogram wodoru na stacjach Orlenu (i Neso) kosztuje 69 złotych. Pokonanie trasy 100 km kosztuje więc od 48 do 76 złotych.

Większe unijne dotacje na 17 stacji

Orlen jest beneficjentem unijnego program Clean Cities – Hydrogen Mobility in Poland. W pierwszej edycji dostał dofinansowanie do budowy stacji tankowania w Poznaniu i Katowicach. W drugiej fazie otrzyma 12,8 milionów euro na instalacje w: Bielsku Białej Gorzowie Wielkopolskim, Warszawie, Krakowie oraz Pile, na które planuje wydać łącznie 25,6 milionów euro.

Koncern poszukuje obecnie generalnych wykonawców, którzy zaprojektują i zbudują mu hub produkujący zielony wodór zlokalizowany w Szczecinie oraz 12 instalacji do tankowania, które będą dostępne na jego stacjach paliw rozsianych po całej Polsce, we Wrocławiu (2 lokalizacje), Zielonej Górze, Przeźmierowie, Szczecinie, Gdańsku, Gdyni, Gliwicach, Krakowie, Koszwałach, Poznaniu, Łące. W tej trzeciej edycji unijnego programu Orlen otrzyma 62 milionów euro wsparcia, przy 124 milionów euro wartości projektu. W sumie więc koncern planuje w najbliższych latach wydać co najmniej 150 milionów euro na budowę infrastruktury do produkcji i dystrybucji zielonego wodoru jakości automotive.

Tomasz Brzeziński