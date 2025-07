Orlen zawiązał współpracę z Microsfotem by rozwijać AI

Orlen informuje, że wspólnie z Microsoftem zrealizuje „największe wdrożenie AI w Europie Środkowej”. Działanie wzmocni nie tylko sektor energetyczny, ale również poprawi cyberbezpieczeństwo, analizę danych i zwiększy efektywność pracowników spółki.

Jest to część strategii spółki do 2035 roku, programu inwestycyjnego wartego 380 miliardów złotych. Jednym z główny elementów strategii jest transformacja cyfrowa. Wykorzystanie narzędzi cyfrowych i efektywne zarządzanie danymi zostało określone jako kluczowy element w drodze do przeprowadzenia transformacji energetycznej.

– Grupa Orlen to ponad 200 spółek zlokalizowanych w kilkunastu krajach. Efektywne zarządzanie taką strukturą wymaga ciągłej wymiany informacji, wprowadzania nowych rozwiązań, które pozwalają utrzymać konkurencyjność i jeszcze lepiej realizować cele biznesowe. Wdrożenie rozwiązań AI w organizacji liczącej ponad 60 tysięcy osób zwiększy efektywność naszych codziennych działań, odciążając pracowników od prostych, powtarzalnych obowiązków, pozwalając na dużo lepsze wykorzystanie ich unikalnych kompetencji. To one są naszym najcenniejszym zasobem – mówi Ireneusz Fąfara, prezes Orlenu.

Rozwój chmury i cyfrowi asystenci

Umowa podpisana z Microsoftem przewiduje standaryzacji i konsolidację licencji na oprogramowanie w całej grupie, zabezpieczenie i rozwój technologii chmurowych oraz wykorzystanie inteligentnych asystentów, którzy mogą odciążać pracowników od codziennych powtarzalnych zadań, jak i przygotowywać rekomendację działań na podstawie przeanalizowanych danych.

– Wdrażane rozwiązania będą miały szerokie zastosowanie i mogą być z powodzeniem wykorzystywane w analizie obowiązujących i planowanych zmian regulacyjnych, kontrolingu, analizie globalnych danych strategicznych rynków ropy czy gazu, ale również projektowaniu stron internetowych czy zarządzania logistyką dostaw. Jest to kolejny duży krok na drodze transformacji cyfrowej Grupy Orlen – mówi Michał Furman, dyrektor wykonawczy ds. transformacji cyfrowej i IT.

Orlen razem z Microsoftem będzie rozwijał kompetencje w zakresie sztucznej inteligencji używanej w grupie. Obie firmy będą wspólnie organizowały warsztaty i prowadziły analizy potencjału wykorzystania sztucznej inteligencji.

Orlen / Marcin Karwowski