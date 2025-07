31 lipca koncern ma udostępnić w Wałbrzychu publiczną stację tankowania wodoru, swoją trzecią w Polsce – dowiedział się Biznes Alert. Obiekt wyposażony będzie w dwa dystrybutory. Jeden z nich ma dwa pistolety, i jest przystosowany do tankowania pojazdów ciężkich (350 bar) oraz samochodów osobowych (700 bar), co jest nowatorskim rozwiązaniem w naszym kraju.

Publiczna infrastruktura do tankowania samochodów na wodór systematycznie się rozrasta, choć tempo nie jest oszałamiające. Na koniec czerwca 2025 roku, według danych z raportu eRejestracje przygotowywanym co miesiąc przez analityków Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, w Polsce działało już 9 ogólnodostępnych stacji H2, wyposażonych w 20 punktów tankowania. To oznaczałoby, że od początku 2025 roku otwarto dwie takie instalacje, i przybyło 6 punktów tankowania, przy czym w ubiegłym miesiącu dopuszczono do użytkowania jedną stację wyposażoną w trzy nalewaki.

Jeśli to nie stacja Neso, to czyja?

Żaden z dotychczasowych operatorów publicznych stacji H2 – czyli multienergetyczny koncern Orlen oraz firma PAK-PCE Stacje H2, należąca pośrednio do giełdowych grup Cyfrowy Polsat i ZE PAK, kontrolowanych przez miliardera Zygmunta Solorza – nie informował jednak oficjalnie o udostępnieniu stacji. Od wczoraj obaj nie odpowiedzieli na pytania wysłane mailem przez Biznes Alert.

Sprawdziliśmy, i stan posiadania PAK-PCE Stacje H2, która prowadzi sieć Neso nie zmienił się od kwietnia 2025 roku, kiedy firma uruchomiła dwustanowiskową ogólnodostępną stację we Wrocławiu, swoją szóstą w Polsce.

Wszystko wskazuje na to, że chodzi o instalację H2, którą w Wałbrzychu budował Orlen, przy swojej stacji paliw SP 4272, zlokalizowanej przy ul. P. Wysockiego 43. Jak wynika z komunikatów koncernu, na jej generalnego wykonawcę – formule zaprojektuj i wybuduj wybrano w październiku 2023 roku konsorcjum polskiej firmy ZBM i portugalskiej PRF – Gás, Tecnologia e Construção. Inwestycja była współfinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach projektu „Orlen for clean mobility – rozwój infrastruktury tankowania wodoru w Polsce”.

W ramach programu priorytetowego „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru” Orlen miał otrzymać 20 milionów złotych dotacji do budowy czterech stacji w Katowicach, Wałbrzychu, Pile i Poznaniu. Wartość projektu Orlen for clean mobility określono na 95 milionów złotych. Ostatecznie jednak umowa przewiduje udzielenie dofinansowania do trzech instalacji w: Poznaniu, Katowicach i Wałbrzychu. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym

zaproponowanym przez Orlen, i zaakceptowanym przez NFOŚiGW realizacja i oddanie stacji wodorowych w Poznaniu i Katowicach były zaplanowane w 2024 roku, natomiast Wałbrzychu do połowy roku 2025. Więc wszystko się zgadza.

Trzecia stacja tankowania wodoru Orlen w Polsce

W sumie Orlen będzie miał już trzy instalacje wodoru jakości automotive, które będą wyposażone w łącznie osiem punktów tankowania, co nie było takie oczywiste. Pierwsza stacja H2 w Poznaniu (ul. Warszawska 231), udostępniona pod koniec czerwca 2024 roku ma trzy dyspensery (2 tankujące pod ciśnieniem 350 bar, i jeden 700 bar). Ta w Katowicach (ul. Murckowska 22), uruchomiona w grudniu 2024 roku ma dwa dystrybutory (350 i 700 bar).

Jak udało się ustalić Biznes Alert, trzecia w Polsce ogólnodostępna działająca całą dobę samoobsługowa stacja tankowania wodoru Orlenu jest wyposażona w dwa dystrybutory, ale mające w sumie trzy pistolety. Jeden dyspenser dozuje gaz pod ciśnieniem 350 bar, i przeznaczony jest wyłącznie dla pojazdów ciężkich, w tym autobusów. Drugi ma dwa punkty i jest przystosowany do tankowania pojazdów ciężkich oraz samochodów osobowych (700 bar), co jest nowatorskim rozwiązaniem w naszym kraju.

Podwójny dyspenser zastosowano prawdopodobnie, bo po wałbrzyskich ulicach (i okolicznych miejscowościach) będzie jeździło tyle samo zeroemisyjnych autobusów z ogniwami wodorowymi, co w Poznaniu, który ma ponad pięciokrotnie większą liczbę mieszkańców (około 540 tysięcy osób).

Stacja H2 w Wałbrzychu ruszy od 31 lipca?

Głównym odbiorcą wodorowego paliwa produkowanego przez Orlen w hubie we Włocławku jest Miejski Zakładu Usług Komunalnych (MZUK) w Wałbrzychu, czyli lokalny operator transportu publicznego, który posiada w swojej flocie 14 wodorowców. Są to Solaris Urbino 12 hydrogen, czyli niskopodłogowe autobusy miejskie klasy MAXI (długość 12 metrów, pojemność pasażerska około 80 osób, zasięg 350 kilometrów). W tym tygodniu Gmina Wałbrzych ma jednak przekazać do MUZK-u kolejne 5 autobusów (odebranych przez samorząd w zeszłym tygodniu od bolechowickiego Solaris Bus & Coach). Do przekazania pozostał jeszcze 1 pojazd, który ma być odebrany przez MZUK na dniach, co oznacza że przewoźnik będzie miał 20 wodorowców.

Ale to nie koniec wodorowych ambicji tamtejszego samorządu. W marcu 2025 roku Gmina Wałbrzych ogłosiła publiczny przetarg na dostawę kolejnych 14 autobusów w drugim kwartale 2026 roku, których zakup będzie współfinansowany 85-procentową

dotacją z unijnego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Tym samym Wałbrzych będzie miał 34 autobusy na wodór, tyle samo co Poznań.

– Stacja tankowania H2 przy ul. Wysockiego jeszcze nie jest udostępniona – z tego co się orientuję jej otwarcie ma nastąpić 31 lipca 2025 roku. Nasze autobusy korzystają z niej, ale w ramach porozumienia z Orlenem, umożliwiającego tankowanie jeszcze przed jej oficjalnym otwarciem – poinformował Biznes Alert Kamil Orpel, prezes MZUK.

Pierwotnie planowano uruchomienie stacji 15 maja 2025 roku, a wcześniej autobusy wodorowe MZUK tankowane były bezpośrednio z bateriowozów. Według prezesa Orpela, 3-letnia umowa MZUK z Orlenem na dostawę wodoru dla autobusów obowiązuje od 1 sierpnia 2025 roku. To kolejna przesłanka, że stacja ruszy niebawem.

Cena wodoru w umowie wynosi 69 zł/kg brutto. Taka sama cena widnieje obecnie na pylonie wałbrzyskiej stacji (dla klientów indywidualnych).

Tomasz Brzeziński