Orlen Termika zbuduje nowy blok gazowo-parowy w Warszawie

Orlen Termika S.A. ogłosiła przetarg na realizację projektu pod nazwą „Budowa bloku gazowo-parowego o mocy 500 MW, kotłowni gazowej oraz infrastruktury towarzyszącej w Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie”. Zakończenie inwestycji zaplanowano na przełom lat 2029/2030.

Nowa jednostka gazowo-parowa oraz kotłownia gazowa zastąpią część obecnie funkcjonujących kotłów węglowych w EC Siekierki. Jest to kluczowy element strategii Orlen Termika, właściciela warszawskich elektrociepłowni, mającej na celu osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Inwestycja umożliwi realizację celów Europejskiego Zielonego Ładu, w tym pakietu Fit for 55. EC Siekierki, największa elektrociepłownia należąca do spółki, ma obecnie moc 2068 MWt oraz 620 MWe. Proces dekarbonizacji zakładu wpisuje się w długofalowy plan inwestycyjny Grupy ORLEN, mający na celu zmniejszenie emisji o 59 procent w porównaniu do poziomu z 2024 roku oraz całkowite wyeliminowanie węgla z systemów ciepłowniczych do 2035 roku.

Budowa nowoczesnego bloku gazowo-parowego oraz kotłowni gazowych to jeden z kluczowych elementów Strategii Grupy Kapitałowej Orlen przyjętej w styczniu 2025 roku. Dokument ten zakłada m.in. zapewnienie stabilnych dostaw energii elektrycznej poprzez rozwój niskoemisyjnych jednostek gazowych (CCGT), co przełoży się na stopniowe ograniczanie roli węgla w regionalnym miksie energetycznym. Ponadto inwestycja pozwoli na utrzymanie statusu efektywnego systemu ciepłowniczego dla Warszawy.

Inwestycja potrzebna mieszkańcom

Projekt odpowiada również na potrzeby mieszkańców stolicy, którzy oczekują nowoczesnych i niezawodnych rozwiązań w zakresie produkcji energii. Wdrożenie nowych jednostek gazowych w EC Siekierki przyczyni się do znacznego zmniejszenia zużycia węgla – z około 1,5 miliona ton w 2024 roku do około 460 tysięcy ton rocznie. Produkcja energii elektrycznej i ciepła odbywać się będzie przy wysokiej efektywności energetycznej, co pozwoli ograniczyć emisję gazów cieplarnianych o około 50 tysięcy ton rocznie. Dodatkowo inwestycja pozwoli na redukcję emisji szkodliwych substancji do atmosfery – emisja tlenków siarki zmniejszy się o ok. 830 ton rocznie, a emisja pyłów o 50 ton rocznie. Ograniczona zostanie także uciążliwość związana z transportem węgla oraz składowaniem produktów ubocznych spalania. Warto dodać, że podobna modernizacja miała miejsce w Elektrociepłowni Żerań, gdzie w 2021 roku uruchomiono blok gazowo-parowy o mocy 326 MWt i 496 MWe oraz kotłownie gazowe o łącznej mocy 650 MWt.

Przetarg podzielono na dwa etapy. Pierwszy obejmuje prekwalifikacje, czyli składanie wniosków przez potencjalnych wykonawców o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W drugim etapie podmioty spełniające wymagania otrzymają szczegółową dokumentację przetargową. Finalnym krokiem będzie wybór wykonawcy oraz podpisanie umowy.

Piotr Brzyski / Orlen Termika