Orlen Unipetrol przeznaczy ponad pięć miliardów złotych na inwestycje w celu dywersyfikacji przychodów

Orlen Unipetrol poinformował, że do 2030 roku przeznaczy 30 mld koron czeskich (ponad pięć miliardów złotych) na inwestycje, które umożliwią spółce dywersyfikację źródeł przychodu i wzrost konkurencyjności na międzynarodowym rynku.

Realizowane przedsięwzięcia będą wspierały transformację Grupy Orlen w kierunku neutralnego emisyjnie koncernu multienergetycznego. W przyjętym planie strategicznego rozwoju Orlen Unipetrol mocny akcent postawił m.in. na dekarbonizację, wzrost efektywności energetycznej, recykling tworzyw sztucznych, rozwój zero- i niskoemisyjnych źródeł energii oraz zaawansowanych biopaliw – czytamy na stronie Polskiej Agencji Prasowej (PAP).

– Działania biznesowe, które prowadzi Grupa Orlen, opierają się na jasno określonym celu, jaki wyznaczyliśmy sobie do 2050 roku, czyli osiągnięciu neutralności emisyjnej. Odnoszą się one także do zagranicznych rynków, na których jesteśmy obecni. Kierunki zmian wytycza strategia ORLEN2030, będąca naszą odpowiedzią na globalne trendy. Budujemy silny, efektywny i zintegrowany koncern multienergetyczny, zdolny do konkurowania w obliczu wielkich przemian na rynku paliwowym i energetycznym. W te plany wpisuje się strategia Orlen Unipetrol, która zakłada dalszy, dynamiczny rozwój spółki oparty o innowacyjne czyste technologie i nisko- oraz zeroemisyjne źródła energii – powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Orlen Unipetrol w planach do 2030 roku analizuje m.in. realizację elektrociepłowni parowo-gazowej i farmy fotowoltaicznej w Záluží koło Litvínova, rozszerzenie oferty paliw alternatywnych na stacjach Benzina Orlen w Czechach i na Słowacji, recykling tworzyw sztucznych, produkcję zaawansowanych biopaliw i rozwój infrastruktury wodorowej dla transportu pasażerskiego, drogowego i kolejowego.

Przyjęta strategia zakłada też digitalizację obszarów działania spółki. Na transformację cyfrową i wdrażanie rozwiązań cyfrowych Orlen Unipetrol zamierza przeznaczyć do końca tej dekady do 5 mld koron czeskich (0,9 mld zł).

Zgodnie z trendami rynkowymi, Orlen Unipetrol przewiduje do 2030 roku zmniejszenie sprzedaży produktów rafineryjnych do 4,4 mln ton w skali roku. Natomiast roczna produkcja biopaliw nowej generacji powinna osiągnąć 0,2 mln ton. Będą one wytwarzane, zgodnie z założeniami gospodarki o obiegu zamkniętym, z opadów plastikowych i organicznych.

Orlen podaje, że strategia rozwoju segmentu energetycznego zakłada kontynuację dekarbonizacji i wykorzystywania niskoemisyjnych źródeł energetycznych poprzez zastępowanie elektrowni węglowych przez jednostki zasilane gazem lub energią słoneczną. Kluczowym projektem, który spółka analizuje, jest budowa nowej elektrowni gazowo-parowej w Záluží k. Litvínova. Będzie mogła ona zastąpić starą jednostkę T700. Całkowita roczna produkcja energii elektrycznej przez Grupę Orlen Unipetrol może wzrosnąć czterokrotnie do poziomu 2,500 GWh, co pozwoliłoby nie tylko na zaspokojenie własnych potrzeb na energię, ale także na jej sprzedaż innym odbiorcom – podaje PAP.

