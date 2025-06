Orlen wdraża technologię Multifuel

Instalacje Grupy Orlen. For. Orlen

Grupa Orlen jako pierwsza na świecie komercjalizuje technologię Multifuel, umożliwiającą produkcję energii elektrycznej i ciepła z wodoru, gazu ziemnego lub ich mieszanek. Rozwiązanie ma wspierać dekarbonizację przemysłu i zwiększyć elastyczność energetyczną.

Technologia Multifuel to system opracowany przez ORLEN we współpracy z firmą Horus Energia. Umożliwia ona zasilanie silników gazowych dużej mocy mieszanką wodoru i gazu ziemnego w dowolnych proporcjach, bez potrzeby przerywania pracy urządzenia. Dzięki automatycznemu systemowi sterowania, proporcje paliwa mogą być dynamicznie dostosowywane do warunków operacyjnych.

Rozwiązanie jest już wprowadzane na rynek i ma zastosowanie w nowych oraz istniejących instalacjach energetycznych – od przemysłu, przez energetykę rozproszoną, po ładowarki samochodów elektrycznych i budynki użyteczności publicznej. Orlen i Horus Energia złożyły już wnioski o ochronę patentową w Polsce i w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO).

Prąd i ciepło z dowolnej mieszanki gazu i wodoru

System Multifuel to nakładka na silnik gazowy o mocy od 300 kWel do 2 MWel. Wyróżnia go możliwość zasilania zarówno gazem ziemnym, jak i wodorem, bez konieczności modyfikacji samego silnika. Technologia pozwala na bieżąco zmieniać skład mieszanki paliwowej bez redukcji mocy i w czasie rzeczywistym.

Według danych producenta, zastosowanie Multifuel zwiększa sprawność produkcji energii elektrycznej nawet o 5 proc. względem parametrów bazowych. Testy przeprowadzone z udziałem ponad pół tony wodoru wykazały nie tylko wzrost efektywności, ale też bezpieczeństwo operacyjne całego systemu.

Elastyczność dla przemysłu i energetyki

Nowa technologia ma wspierać łagodną transformację energetyczną, oferując firmom możliwość stopniowego odchodzenia od wysokoemisyjnych źródeł energii. Jak zaznacza Tomasz Jarmicki, dyrektor Biura Rozwoju i Wdrożeń Technologii Gazowych Orlen, rozwiązanie zostało opracowane z myślą o zastosowaniach przemysłowych oraz wsparciu dekarbonizacji polskiej gospodarki.

Multifuel znajdzie zastosowanie m.in. w klastrach energii, hubach energetycznych oraz jako wsparcie dla Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Zastosowanie obejmuje również obiekty komercyjne i mieszkalne wymagające ciągłych dostaw prądu, jak galerie handlowe czy szpitale.

Horus Energia wdraża technologię w swojej ofercie

Partner technologiczny projektu – firma Horus Energia – już wprowadziła do sprzedaży urządzenia z wbudowanym systemem Multifuel. Można je wdrażać zarówno w nowych, jak i już istniejących instalacjach, co ma umożliwić ich dekarbonizację i zwiększenie niezależności energetycznej.

Technologia Multifuel ma szansę stać się polskim wkładem w rozwój nowoczesnej, elastycznej energetyki rozproszonej opartej na nisko- i zeroemisyjnych paliwach.

Orlen / Hanna Czarnecka