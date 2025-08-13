Orlen weźmie więcej gazu z Zachodniopomorskiego

Grupa Orlen zwiększa o 700 milionów metrów sześc. wydobycie gazu ziemnego ze złoża Trzebusz w województwie zachodniopomorskim. Łączne zasoby wydobywalne w regionie to 2,3 mld m sześc. gazu, czyli około 12 procent łącznego zapotrzebowania krajowego.

Orlen podaje, że kolejny odwiert w rejonie eksploatowanego złoża Trzebusz i włączenie go do produkcji pozwoli wykorzystać dostępne zasoby surowca. Roczne wydobycie na miejscu ma sięgnąć 30 mln m sześc. gazu. Złoże Trzebusz znajduje się w rejonie pasa nadmorskiego, obok innych eksploatowanych już złóż: Gorzysław i Dargosław.

– W Orlen postawiliśmy przed sobą bardzo ambitny cel – do 2030 roku chcemy zwiększyć roczne wydobycie gazu z krajowych złóż do poziomu 4 mld m sześc. Wymaga to inwestycji, które mają znaczenie dla transformacji energetycznej, dostępności surowca istotnego dla wielu gałęzi przemysłu, a także – bezpieczeństwa energetycznego Polski. By osiągnąć cel, jakim jest zwiększenie wydobycia, skupiliśmy się na złożach, które znajdują się w pobliżu tych, które już eksploatujemy, co umożliwia nam wykorzystanie istniejącej infrastruktury i pozwala ograniczyć koszty. Atrakcyjne możliwości dają nam również już zagospodarowane złoża, na których dzięki zastosowaniu nowych rozwiązań technicznych i dodatkowym odwiertom, jesteśmy w stanie wydobyć dodatkowe zasoby ropy i gazu, które do tej pory były poza naszym zasięgiem – mówi Wiesław Prugar, członek zarządu Orlen ds. upstream.

Kolejny odwiert w planach

Jak podaje koncern, odkrycie nowych zasobów w złożu Trzebusz to wynik współpracy spółek działających w segmencie Upstream. Badania sejsmiczne oraz analizę ich wyników wykonała Geofizyka Toruń. Odwiert poszukiwawczy został zrealizowany przez Exalo Drilling.

Orlen, po zatwierdzeniu projektu przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, planuje realizację kolejnego wiercenia w rejonie pasa nadmorskiego. Wstępne szacunki, bazujące na dotychczasowej wiedzy o geologii tego obszaru zakładają, że efektem tych prac może być zwiększenie dostępnych tu zasobów gazu ziemnego z obecnych 2,3 mld m sześc. do nawet do 5 mld m sześc. – czytamy w komunikacie.

Koncesje wydobywcze Orlenu. Grafika: Grupa Orlen

Zwiększenie łącznego wydobycia gazu ziemnego ze złóż krajowych i zagranicznych do 12 mld m sześc. rocznie w 2030 roku to element strategii Orlen 2035. Złoża w Polsce mają zapewnić do 4 mld m sześc. (3,3 mld m sześc. w 2024 roku).

Obecne zapotrzebowanie Polski na gaz ziemny wynosi około 18 mld m sześc. rocznie.

Orlen / Jędrzej Stachura