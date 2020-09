Orlen chce wsparcia Litwy w Możejkach Alert

Rafineria Mozejki. Zdjęcie: PKN Orlen

– PKN Orlen chce wsparcia i dofinansowania ze strony rządu litewskiego przy inwestycji pogłębionego przerobu ropy (Bottom of the Barrel – BoB) w Możejkach – poinformował prezes PKN Orlen Daniel Obajtek w rozmowie z Polską Agencją Prasową (PAP).

Odporność na warunki makroekonomiczne

PKN Orlen przygotowuje się do dużego procesu inwestycyjnego, budowy instalacji pogłębionego przerobu ropy (Bottom of the Barrel – BoB) na terenie rafinerii w Możejkach. Prezes Obajtek wskazuje, że będzie to największa inwestycja Orlenu na Litwie od czasu zakupu rafinerii w Możejkach.

Według informacji PAP, dzięki tej inwestycji rafineria w Możejkach ma stać się bardziej odporna na warunki makroekonomiczne. O około 10 procent ma się zwiększyć uzysk wyrobów wysokomarżowych, przede wszystkim benzyn, oleju napędowego i paliwa lotniczego Jet.

Prezes Obajtek wskazuje, że Orlen musi szukać odpowiednich rozwiązań finansowych, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, przy niekorzystnym makro i spadku konsumpcji. – Współpraca z Litwą wygląda bardzo dobrze. To także zasługa dobrych relacji na poziomie rządowym między Polską a Litwą. Chcemy, by rząd litewski dofinansował inwestycję. Nie ma określonego poziomu dofinansowania, ale zakładamy, że będą to środki unijne i własne zasoby – powiedział.

Prezes Obajtek poinformował, że kończą się już negocjacje z partnerem, który zrealizuje budowę instalacji pogłębionego przerobu w Możejkach.

Polska Agencja Prasowa