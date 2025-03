Orlen z rekordowym wsparciem od Europejskiego Banku Inwestycyjnego na transformację energetyczną

Grupa Orlen otrzymała rekordowe wsparcie finansowe od Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) w wysokości 2,8 miliarda euro, co stanowi największą w historii polskiej energetyki pożyczkę udzieloną przez tę instytucję jednej firmie. Środki te zostaną przeznaczone na realizację kluczowych projektów transformacji energetycznej w Polsce i regionie Europy Środkowej.



Porozumienie między Orlen a EBI zakłada przekazanie 2,8 miliarda euro na preferencyjnych warunkach, co wyróżnia tę pożyczkę na tle standardowych ofert komercyjnych banków. Środki te pozwolą na przyspieszenie realizacji strategii Orlen do 2030 roku, która zakłada inwestycje o łącznej wartości 320 miliardów złotych w zieloną energię, nowoczesną petrochemię i infrastrukturę energetyczną. Znaczna część funduszy – około 40 procent, czyli ponad 1,1 miliarda euro – zostanie przeznaczona na projekty związane z odnawialnymi źródłami energii, takimi jak morskie i lądowe farmy wiatrowe, instalacje fotowoltaiczne oraz rozwój technologii wodorowych.

Pozostała kwota wesprze modernizację istniejących aktywów, w tym sieci dystrybucyjnych, które mają zostać dostosowane do rosnącego udziału energii odnawialnej w miksie energetycznym. Przykładem jest rozwój inteligentnych sieci przesyłowych na północy i w centrum Polski, co zwiększy stabilność dostaw prądu i umożliwi podłączanie nowych instalacji OZE. Dodatkowo, Orlen planuje inwestycje w efektywność energetyczną swoich rafinerii oraz rozwój biopaliw i biogazu, co pozwoli na stopniowe odchodzenie od paliw kopalnych i obniżenie śladu węglowego działalności koncernu.

Strategiczne znaczenie współpracy z EBI

Współpraca z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym jest istotnym krokiem w realizacji długoterminowych celów Orlen, które obejmują osiągnięcie neutralności emisyjnej do 2050 roku – ambitnego zobowiązania ogłoszonego jako pierwszego wśród środkowoeuropejskich koncernów energetycznych. EBI, jako instytucja wspierająca cele klimatyczne Unii Europejskiej, oferuje nie tylko finansowanie, ale także potwierdza wiarygodność Orlen na międzynarodowym rynku. Dzięki preferencyjnym warunkom pożyczki, takim jak niższe oprocentowanie i dłuższy okres spłaty, koncern może realizować kosztowne projekty transformacyjne bez nadmiernego obciążania swojego bilansu finansowego.

To nie pierwsza współpraca Orlenu z EBI – w listopadzie 2024 roku bank przyznał firmie 3,5 miliarda złotych na rozwój sieci dystrybucyjnej, co pokazuje rosnące zaufanie do strategii polskiej grupy. Obecna rekordowa pożyczka jest jednak przełomowa, zarówno pod względem skali, jak i zakresu inwestycji.

Jednym z kluczowych projektów finansowanych dzięki pożyczce jest budowa kolejnych morskich farm wiatrowych na Bałtyku. Orlen już w 2024 roku rozpoczął instalację pierwszej takiej farmy, a nowe fundusze pozwolą na zwiększenie liczby turbin i mocy wytwórczej, docelowo do 4 gigawatów w energetyce gazowej i odnawialnej do końca dekady. Energia z wiatru ma zasilić miliony gospodarstw domowych, jednocześnie redukując emisje CO2 o miliony ton rocznie. W planach jest także rozwój małych reaktorów jądrowych (SMR), które mogą dostarczać czystą energię do przemysłu i miast, wspierając dekarbonizację w sektorach trudnych do zelektryfikowania.

Farmy fotowoltaiczne i biogazowanie na lądzie

Na lądzie ORLEN zamierza rozbudować farmy fotowoltaiczne i biogazownie, wykorzystując lokalne zasoby biomasy do produkcji zrównoważonej energii. Wodorowe projekty, w tym huby produkcyjne w Płocku i Włocławku, otrzymają dodatkowe wsparcie, co przyspieszy rozwój zeroemisyjnego paliwa dla transportu i przemysłu. Te inwestycje wpisują się w szerszy kontekst unijnej polityki Zielonego Ładu, a ich realizacja może uczynić Polskę regionalnym liderem w produkcji zielonego wodoru.

Ekonomiczne korzyści płynące z tych projektów obejmują nie tylko zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego, ale także stymulację lokalnych rynków pracy. Budowa i eksploatacja nowych instalacji stworzą tysiące miejsc pracy, szczególnie w regionach dotkniętych transformacją energetyczną, takich jak Pomorze czy Mazowsze. Jednocześnie modernizacja infrastruktury poprawi jakość dostaw energii, co przełoży się na niższe koszty dla odbiorców końcowych i większą konkurencyjność polskich firm na rynku europejskim.

Orlen / Mateusz Gibała