Ośmiu nowych generałów w Wojsku Polskim

W przeddzień Święta Wojska Polskiego prezydent Karol Nawrocki wręczył w Belwederze akty mianowania na stopnie generalskie ośmiu oficerom Wojska Polskiego. Podczas uroczystości podkreślał, że obejmują oni nowe funkcje w szczególnym momencie dla bezpieczeństwa kraju i sytuacji międzynarodowej.

Prezydent zaznaczył, że 15 sierpnia to święto wszystkich żołnierzy, ale także całego narodu. – To święto każdego polskiego żołnierza, ale także całej naszej narodowej wspólnoty. Jest to święto całego polskiego narodu, który staje dzisiaj i jutro we wdzięczności dla polskich żołnierzy i polskich oficerów – mówił.

Gratulując nominacji, Nawrocki określił nowych generałów jako żołnierzy „doświadczonych i odważnych”. – Przyjmujecie nominacje w czasie, kiedy na całym świecie jest niespokojnie. Dochodzi do przetasowania i zmiany potencjału sił na arenie międzynarodowej – podkreślił.

Szef MON: Wojsko zasługuje na najlepszych dowódców

Szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz ocenił, że nominacje są „bardzo dobre”. Wpisują się w potrzebę zapewnienia armii skutecznego przywództwa. – Wojsko Polskie zasługuje na najlepszych dowódców, bo ma najlepszych żołnierzy – stwierdził.

Minister zaznaczył, że nawet najlepiej wyposażona i liczna armia nie osiągnie pełnej skuteczności bez mądrego dowodzenia. – Liczę na efekty waszej pracy, na efektywność i na mądrość – mówił, zwracając się do nowo mianowanych oficerów.

Kosiniak-Kamysz dodał, że awanse mają wymiar symboliczny i jednoczący. – Jest coś, co nas łączy w różnych podziałach, emocjach i sporach. To szacunek dla Wojska Polskiego – podkreślił.

PAP / Hanna Czarnecka