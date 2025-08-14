Najważniejsze informacje dla biznesu

AktualnościBezpieczeństwo

Ośmiu nowych generałów w Wojsku Polskim

Autor: Hanna Czarnecka14 sierpnia, 2025, 15:48
Prezydent RP Karol Nawrocki, wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz i mianowany na stopień generała brygady, szef Pionu Operacyjnego ds. NATO pułkownik Mieczysław Malec, foto: PAP/Leszek Szymański

Prezydent RP Karol Nawrocki, wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz i mianowany na stopień generała brygady, szef Pionu Operacyjnego ds. NATO pułkownik Mieczysław Malec, foto: PAP/Leszek Szymański

W przeddzień Święta Wojska Polskiego prezydent Karol Nawrocki wręczył w Belwederze akty mianowania na stopnie generalskie ośmiu oficerom Wojska Polskiego. Podczas uroczystości podkreślał, że obejmują oni nowe funkcje w szczególnym momencie dla bezpieczeństwa kraju i sytuacji międzynarodowej.

Prezydent zaznaczył, że 15 sierpnia to święto wszystkich żołnierzy, ale także całego narodu. – To święto każdego polskiego żołnierza, ale także całej naszej narodowej wspólnoty. Jest to święto całego polskiego narodu, który staje dzisiaj i jutro we wdzięczności dla polskich żołnierzy i polskich oficerów – mówił.

Gratulując nominacji, Nawrocki określił nowych generałów jako żołnierzy „doświadczonych i odważnych”. – Przyjmujecie nominacje w czasie, kiedy na całym świecie jest niespokojnie. Dochodzi do przetasowania i zmiany potencjału sił na arenie międzynarodowej – podkreślił.

Szef MON: Wojsko zasługuje na najlepszych dowódców

Szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz ocenił, że nominacje są „bardzo dobre”. Wpisują się w potrzebę zapewnienia armii skutecznego przywództwa. – Wojsko Polskie zasługuje na najlepszych dowódców, bo ma najlepszych żołnierzy – stwierdził.

Minister zaznaczył, że nawet najlepiej wyposażona i liczna armia nie osiągnie pełnej skuteczności bez mądrego dowodzenia. – Liczę na efekty waszej pracy, na efektywność i na mądrość – mówił, zwracając się do nowo mianowanych oficerów.

Kosiniak-Kamysz dodał, że awanse mają wymiar symboliczny i jednoczący. – Jest coś, co nas łączy w różnych podziałach, emocjach i sporach. To szacunek dla Wojska Polskiego – podkreślił.

PAP / Hanna Czarnecka

Powiązane artykuły

Prezydent USA Donald Trump przemawia podczas wydarzenia w Centrum Sztuk Widowiskowych im. Johna F. Kennedy'ego w Waszyngtonie, D.C., USA. PAP/EPA

USA nie przewidują rychłego końca wojny po szczycie Trump-Putin
Sekretarz stanu USA Marco Rubio nie spodziewa się rychłego zakończenia inwazji Rosji na Ukrainę. – Kompleksowe rozwiązanie konfliktu rosyjsko-ukraińskiego zajmie...

Misja Łuna-27 odłożona. Rosja przegrywa wyścig o Srebrny Glob
Start rosyjskiej misji Łuna-27, mającej zbadać oba bieguny Księżyca, został przesunięty na 2029 rok. To kolejne opóźnienie w programie księżycowym...
Premier Donald Tusk i prezydent Karol Nawrocki podczas spotkania w Pałacu Prezydenckim w Warszawie, foto: PAP/Paweł Supernak

Nawrocki i Tusk o bezpieczeństwie, polityce zagranicznej i współpracy
W czwartek w Pałacu Prezydenckim odbyło się pierwsze po zaprzysiężeniu Karola Nawrockiego spotkanie prezydenta z premierem Donaldem Tuskiem. Rozmowa, zainicjowana...
TAGI bezpieczeństwoKarol NawrockiWojsko Polskie

Udostępnij:

Facebook X X X

Najnowsze artykuły

USA nie przewidują rychłego końca wojny po szczycie Trump-Putin
14 sierpnia, 2025, 17:31
Prezydent USA Donald Trump przemawia podczas wydarzenia w Centrum Sztuk Widowiskowych im. Johna F. Kennedy'ego w Waszyngtonie, D.C., USA. PAP/EPA
Nawrocki do Trumpa: zatrzymaj bolszewików 15 sierpnia 2025 roku, jak Polska w 1920 roku
14 sierpnia, 2025, 17:27
Misja Łuna-27 odłożona. Rosja przegrywa wyścig o Srebrny Glob
14 sierpnia, 2025, 15:52
Ośmiu nowych generałów w Wojsku Polskim
14 sierpnia, 2025, 15:48
Prezydent RP Karol Nawrocki, wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz i mianowany na stopień generała brygady, szef Pionu Operacyjnego ds. NATO pułkownik Mieczysław Malec, foto: PAP/Leszek Szymański
Nowość na wrocławskim lotnisku. Paszport biometryczny prawie od ręki
14 sierpnia, 2025, 15:27