Ostatnie wolne miejsca na konferencję w ramach XI Międzynarodowego Kongresu EKOFORUM w Zamościu

Autor: KM Biznes Alert21 sierpnia, 2025, 11:24

Już za miesiąc Perła Renesansu – Zamość – stanie się centrum debat o zielonej przyszłości. To właśnie tutaj w dniach 11–14 września 2025 roku odbędzie się XI Międzynarodowy Kongres EKOFORUM, wydarzenie gromadzące liderów samorządów, nauki, biznesu i organizacji społecznych z Polski i Europy. 

Kongres – przestrzeń wiedzy i inspiracji

Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Miasto Doskonałe – progres w życiu człowieka, gospodarki i regionu”. W dniach 11–12 września w salach konferencyjnych dawnej Akademii Zamojskiej odbędą się panele eksperckie, warsztaty i prezentacje technologii. Tematyka obejmie m.in. transformację energetyczną, odnawialne źródła energii, gospodarkę o obiegu zamkniętym, elektromobilność, retencję wody, ochronę bioróżnorodności i zielony transport.

EKOFORUM to nie tylko konferencja, ale przestrzeń inspiracji i wymiany doświadczeń. Chcemy, aby każdy uczestnik wrócił z Zamościa z nowymi pomysłami, kontaktami i praktyczną wiedzą, którą można zastosować w swojej gminie, firmie czy instytucji – podkreśla Krzysztof Jan Stawnicki, Prezes Fundacji Ośrodek Wspierania Ekologii.


Plenerowe święto ekologii

W weekend 13–14 września Zamość stanie się centrum ekologicznych atrakcji dla mieszkańców i gości. W programie: X Festiwal żywności wolnej od GMO „Prosto od Rolnika”, Zamojskie Targi Nowych Technologii oraz Jarmark Ekologiczny. To doskonała okazja, by poznać innowacyjne rozwiązania środowiskowe, spróbować regionalnych produktów i zobaczyć najnowsze modele aut zeroemisyjnych.

Wydarzenie w Zamościu jest spójne z kierunkami rozwoju województwa lubelskiego. To okazja, by wspólnie wypracować konkretne działania na rzecz zielonej gospodarki i nowoczesnych ekoinwestycji – zaznacza Jarosław Stawiarski, Marszałek Województwa Lubelskiego.


Rejestracja – ostatni dzwonek!

Udział w konferencji w dniach 11–12 września jest bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczona. Organizatorzy apelują o jak najszybsze zgłoszenia, aby zagwarantować udział w części merytorycznej Kongresu.

Formularz rejestracyjny i szczegółowy program dostępne są na stronie: www.ekoforum.info.

