Ostre starcie polityków PiS i PL 2050 w sprawie KPO

Autor: Hubert Bekrycht20 sierpnia, 2025, 16:00

Były minister cyfryzacji i poseł PiS Janusz Cieszyński napisał na X, że minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska z PL 2050 oszukuje podatników w sprawie afery KPO. Szefowa MFiPR odpiera ataki i zarzuca kłamstwo posłowi PiS.

Cieszyński poinformował, że po już ujawnieniu afery KPO, z którego finansowano m.in. jachty, do beneficjentów nadal wpływały pieniądze. I to po tym jak premier Donald Tusk zapowiedział kontrolę wydatków z KPO.

Afera KPO “pod dywan”

Cieszyński napisał na X, że minister Pełczyńska chce aferę KPO „zamieść pod dywan”, bo wśród podmiotów do kontroli nie było firm związanych z politykami PO.

Po tych słowach minister Pełczyńska zaatakowała polityka opozycji. „[wpisy w wersji oryginalnej – red.] „I po co tak kłamać ludziom w żywe oczy? W tym samym piśmie, na które się Pan powołuje jest jasno napisane, że weryfikowane (czyli sprawdzane) będą wszystkie projekty”.

Ciszyński ripostował przekonując, że resort Pełczyńskiej popełnił brzemienny w skutkach błąd. „Weryfikacja to nie jest kontrola i nawet osoba, która zajmuje się funduszami od niecałych dwóch lat powinna to wiedzieć 😊” – podkreślił Cieszyński. „Ja zresztą przypuszczam, że Pani to doskonale wie, tylko woli Pani oszukiwać ludzi zamiast się przyznać do błędu ws. #AferaKPO. Tak się jakoś złożyło, że wśród 17 projektów do skontrolowania jest radny z Prawa i Sprawiedliwości, a nie ma Pani kumpli z koalicji🙃”- napisał poseł PiS.

Wiedzieli o “wałkach”?

Szefowa MFiPR nie ustępowała. „A dla porządku, wśród beneficjentów Horeci są też rodziny polityków PiS. Te projekty też sprawdzimy. I nie dlatego, że ktoś jest z PiS czy z PO, a dlatego, że zobowiązaliśmy się do rzetelnej i całościowej kontroli i taką zrobimy” – zapewniła na X Pełczyńska.

„Wiedzieli o wałkach w KPO, ale dalej wydawali państwowe miliony (…)” – ujawnił na X poseł opozycji.

“Dotarłem do informacji o kwotach, które PARP przekazała operatorom. Jak wynika z tych informacji, kiedy ekipa @Kpelczynska już wiedziała o #AferaKPO, na wypłaty przekazano… kolejne 144 miliony złotych 🙂”- podsumował Cieszyński.

hub/ X

