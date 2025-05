Rekordowy wzrost produkcji energii z małych OZE w Polsce w 2024 roku

W 2024 roku małe instalacje odnawialnych źródeł energii (OZE) w Polsce wyprodukowały niemal 4,8 TWh energii elektrycznej, co stanowi wzrost o ponad 18 procent w porównaniu do roku poprzedniego. Jednakże, mimo tego wzrostu, wytwórcy sprzedali mniej energii z tych instalacji niż w 2023 roku – do sprzedawców zobowiązanych trafiło nieco ponad 71 procent energii, podczas gdy w 2023 roku było to ponad 80 procent.

Moc zainstalowanych małych instalacji OZE wzrosła o 24 procent w porównaniu do 2023 roku, osiągając ponad 5 GW na koniec 2024 roku. Liczba wytwórców wzrosła o prawie 24 procent, z 3 025 do 3 761, a liczba instalacji zwiększyła się z 5 620 do 6 977. Większość tych instalacji stanowią elektrownie słoneczne, które w 2024 roku stanowiły ponad 82 procent wszystkich instalacji OZE, a fotowoltaika odpowiadała za 88 procent zainstalowanej mocy i 76 procent wyprodukowanej energii.

Z danych URE wynika również, że w 2024 roku instalacje OZE odpowiadały za ponad 27 procent całkowitej produkcji energii w Polsce.

PAP / Biznes Alert