OZE w lipcu odegrały mniejszą rolę niż w czerwcu

Forum Energii w swoim Miesięczniku przedstawiło dane za lipiec 2025 roku. Odnawialnego źródła energii odpowiadały za 33,2 procent wyprodukowanej energii. Jest to spadek w stosunku do czerwca gdy odpowiadały za 44,1 procent wytworzonej energii. Mimo tego jest to najlepszy dla zielonej energii lipiec w historii.

– W tym roku padło już kilka rekordów produkcji energii ze źródeł odnawialnych, dlatego tegoroczny lipcowy wynik może na pierwszy rzut oka wydawać się rozczarowujący, jednak pozostaje on wciąż jednym z najwyższych miesięcznych udziałów OZE w miksie energetycznym w historii i po raz pierwszy udział energii elektrycznej wyprodukowanej z tych źródeł w lipcu był taki wysoki – pisze Forum Energii.

Energetyka wiatrowa odpowiadała za 30,7 procent generacji ze wszystkich zielonych źródeł. Jest to wzrost o 15 procent w ujęciu rok do roku, ale spadek o 39,7 procent w porównaniu do zeszłego miesiąca.

Fotowoltaika wygenerowała 59,3 procent energii z OZE, i zaliczyła wzrost o 19 procent w porównaniu do 2024 roku i spadek o 4,7 procent w stosunku do czerwca.

Maksymalny godzinowy udział energii z wiatru i słońca w lipcu wyniósł 62,2 procent, a minimalny 1,6 procent. Przez osiem godzin występowały ceny ujemne na Rynku Dnia Następnego, co jest spadkiem w stosunku do 92 godzin z czerwca. Podczas 19 dni wystąpiła konieczność nierynkowego redysponowania jednostek wytwórczych OZE. Spotkało to głównie (w 83 procentach) wielkosalowe instalacje fotowltaiczne.

Energia z gazu i węgla

W porównaniu do poprzedniego roku wzrosła rola gazu ziemnego. Jego udział wzrósł o 31,9 procent w ujęciu miesiąc do miesiąca, a o 46,6 procent rok do roku.

Spadek zaliczył węgiel kamienny. O 8,9 procent w porównaniu do czerwca i wzrost 14,5 roku w odniesieniu do 2024 roku. Węgiel kamienny wygenerował o 4,8 procent mniej energii w porównaniu do ubiegłego roku. Jednak zaliczył wzrost o 33 procent w ujęciu miesiąc do miesiąca.

– Zmiany w strukturze wytwarzania energii elektrycznej, które zachodzą w ostatnich latach są bezprecedensowe. Pomiędzy lipcem 2015 roku a lipcem 2025 roku udział węgla w miksie zmniejszył się o 33,3 punkty procentowe. Systematyczny rozwój źródeł odnawialnych sprawia, że coraz szybciej zmniejsza się dystans pomiędzy wykorzystaniem węgla i OZE w systemie. Ponadto, coraz większą rolę zaczynają odgrywać duże jednostki na gaz ziemny – pisze Forum Energii.

Lipcowy miesięcznik dostępny jest na stronie Forum Energii.

Forum Energii / Marcin Karwowski