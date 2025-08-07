Polska firma zainwestowała miliard w OZE. To nie koniec inwestycji

PAD RES, polski deweloper OZE, będzie niezależnym producentem zielonej energii. Już zbudował portfel wielkoskalowych farm fotowoltaicznych o mocy 360 MW, co kosztowało 1 miliard złotych. Grupa planuje inwestycje w farmy wiatrowe, magazyny energii oraz biogazownie i biometanownie. Do końca dekady może wydać co najmniej 3 miliardy złotych.

PAD RES to polski deweloper OZE, działający od 2010 roku, ostatnio specjalizujący się przemysłowych farmach fotowoltaicznych dużej mocy. Od czterech lat po pozyskaniu dwóch inwestorów: japońskiej grupy budowlanej Kajima Europe i funduszu Griffin Capital Partners i inwestujących na rynku nieruchomości, rozwój jego portfela znacznie przyśpieszył. Grupa PAD RES była w pierwszym półroczu 2025 roku liderem pod względem liczby koncesji na wytwarzanie energii z wielkoskalowych instalacji fotowoltaicznych, przyznanych przez Urząd Regulacji Energetyki. Łączna moc zainstalowana sześciu wielkoskalowych farm fotowoltaicznych, których budowa rozpoczęła się w pierwszej połowie 2023 roku, wyniosła 109 MW.

PAD RES ma już 360 MW w farmach solarnych

– Nie są to jednak wartości ostateczne. Planujemy dalszy rozwój wymienionych projektów, w tym m.in. dodatkowe 4,5 MW mocy zainstalowanej w Mikołajkach Pomorskich, zakończenie projektu Koślinka 2 czy budowę drugiej części projektu Luszowice w okolicach Chrzanowa – powiedział Biznes Alert Mariusz Adamczewski, prezesa i założyciel Grupy PAD RES.

W lipcu, jak wynika z rejestru wytwórców energii prowadzonego przez URE, kolejna spółka celowa PAD RES Braniewo otrzymała koncesję na farmę PV o mocy 7,5 MW.

– Przyznanie koncesji na farmę fotowoltaiczną w Braniewie o mocy 7,5 MW jest kolejnym potwierdzeniem konsekwentnej realizacji naszych planów rozwojowych. Na koniec pierwszego półrocza 2025 roku łączna moc zainstalowana działających operacyjnie instalacji PV lub będących w okresie rozruchu technologicznego należących do Grupy PAD RES wynosiła około 360 MW mocy zainstalowanej – dodał Mariusz Adamczewski.

W drugim kwartale 2025 roku firma rozpoczęła budowę kolejnej farmy fotowoltaicznej o mocy 24 MW w gminie Biesiekierz koło Koszalina. Jesienią planuje rozpoczęcie realizacji grupy projektów w województwie opolskim pod wspólną nazwą Projekt Krapkowice, obejmującego inwestycje w gminach Krapkowice, Gogolin, Strzeleczki oraz Strzelce Opolskie o łącznej mocy zainstalowanej około 110 MW. Równolegle przygotowuje się do rozpoczęcia budowy projektu Gromadka PV w województwie dolnośląskim o mocy około 23 MW.

– Zakładamy, że na koniec 2026 roku będziemy dysponować mocą około 500 MW działających instalacji fotowoltaicznych – podsumował szef Grupy PAD RES.

Producent energii, a nie deweloper OZE

Według prezesa Adamczewskiego, średnioterminowa strategia PAD RES zakłada, że w ramach platformy spółek grupa będzie działać, jako niezależny producent energii (IPP), opierający się wyłącznie na odnawialnych źródłach energii. Co istotne, co najmniej 75 procent tych projektów będzie pochodzić z własnego developmentu. W ten sposób firma chce konsekwentnie budować zdywersyfikowany, stabilny portfel aktywów OZE, stale podnosząc pozycję PAD RES jako IPP.

– Naszym celem jest, aby do końca 2030 roku posiadać w portfelu ponad 500 MW mocy w źródłach fotowoltaicznych, ponad 300 MW w projektach wiatrowych na lądzie oraz do 12 MW w instalacjach biogazowych. Planujemy również rozwój bateryjnych magazynów energii o mocy przyłączeniowej do 100 MW i pojemności ok. 400–500 MWh, które będą w naturalny sposób uzupełniać te aktywa – wyjaśnił.

Już teraz z portfelem 360 MW farm fotowoltaicznych PAD RES jest jednym z większych producentów zielonej energii. Generacja tych elektrowni wynosi około 400 GWh, co odpowiada rocznemu zużyciu 200 tysięcy gospodarstw domowych. Wartość tych inwestycji we własne farmy PV można oszacować na blisko 1 miliard złotych.

Miliardy złotych na kolejne OZE

Zwiększenie mocy własnych farm fotowoltaicznych do 500 MW, oznacza konieczność poniesienia około 380 milionów złotych nakładów inwestycyjnych. Zainstalowanie 300 MW w onshore wind to co najmniej 2,3 miliarda złotych. Z kolei budowa 100 MW i pojemności ok. 400–500 MWh to koszt około 100 milionów euro (430 milionów złotych) a 12 MW w biogazowniach i biometaniowniach to około 180 milionów złotych. Łącznie daje to nawet 3 miliardów złotych, co przekłada się na 500 milionów złotych średniorocznie do końca dekady.

Jedynym udziałowcem spółek celowych, będących właścicielem koncesjonowanych przez URE farm fotowoltaicznych jest holenderska PAD RES Group B.V., która jest spółką holdingową całej grupy. Jej wspólnikami od początku działalności joint venture, czyli od 2021 roku są trzy podmioty: Kajima Europe łącznie z Griffin Capital Partners, jako większościowi udziałowcy oraz prezes Mariusz Adamczewski.

– Budowa naszych projektów była i jest finansowana w modelu mieszanym – praktycznie zawsze przy bezpośrednim zaangażowaniu kapitałowym wspólników, a z drugiej przy wsparciu finansowania dłużnego. Dużą rolę w tym zakresie odegrały renomowane instytucje finansowe, m.in. Polski Fundusz Rozwoju, francuski fundusz RGreen, a także ostatnio także Millennium Bank, które obdarzyły nas zaufaniem i udzielały nam pożyczek oraz kredytów inwestycyjnych – wyjaśnił prezes Mariusz Adamczewski.

Development projektów OZE w całości jest finansowany z kapitałów własnych Grupy i jej udziałowców. – Dzięki takiej strukturze finansowania możemy zachować elastyczne podejście do realizowania kolejnych inwestycji i zwiększać skalę naszej działalności – dodał Adamczewski.

PAD RES ma projekty OZE o mocy ponad 2 GW

PAD RES, który zaczynał działalność od dewelopowania lądowych farm wiatrowych (przygotował projekty o mocy 300 MW), w 2022 roku wznowił takie działania. – Przyjęliśmy wówczas „na roboczo” minimalną odległość 750 metrów turbiny wiatrowej od zabudowy mieszkaniowej i od tego czasu intensywnie rozwijamy projekty onshore wind – obecnie stanowią one około 80 procent naszych aktywności deweloperskich Równolegle rozwijamy zarówno samodzielne projekty lądowych elektrowni wiatrowych, jako projekty wiodące, w których technologia wiatrowa stanowi element dominujący, a z czasem uzupełniamy je o instalacje fotowoltaiczne. Jednocześnie, w oparciu o zasadę cable poolingu, pracujemy nad projektami wiatrowymi dla naszych już istniejących i operujących farm PV jak i tych planowanych – wyjaśnił szef Grupy PAD RES.

Łączna moc projektów OZE, które grupa obecnie rozwija, wynosi ponad 1 GW mocy przyłączeniowej, w technologii fotowoltaicznej, ponad 1 GW w onshore wind oraz około 20 MW w obszarze biogazu i biometanu.

– Co istotne zdecydowaną większość naszych projektów OZE planujemy rozwijać i realizować w formule hybrydowej. Do istniejących instalacji PV będziemy w przyszłości dobudowywać turbiny wiatrowe, natomiast nowe projekty wiatrowe są planowane w taki sposób, aby w kolejnych etapach mogły być uzupełniane o farmy fotowoltaiczne. Ponadto przy każdej naszej stacji SN/WN przewidujemy budowę bateryjnych magazynów energii – dodał prezes Mariusz Adamczewski.

Tomasz Brzeziński