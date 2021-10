Startuje Kongres Nowej Mobilności 2021 Alert

Kongres Nowej Mobilności 2021. Grafika organizatora.

„Fit for 55”, program „Mój Elektryk”, rozwój prywatnej infrastruktury ładowania i wsparcie rynku elektrycznych samochodów używanych – to tylko niektóre tematy, o których będą dyskutować ministrowie, ambasadorzy, prezydenci miast i międzynarodowi eksperci z całego łańcucha wartości sektora e-mobility podczas pierwszego dnia Kongresu Nowej Mobilności 2021, który startuje dzisiaj.

Kongres Nowej Mobilności 2021 to II edycja największego w regionie CEE wydarzenia poświęconego rozwojowi zeroemisyjnego transportu. Konferencja obędzie się w dniach 7-8 października w przestrzeni łódzkiego EC1. Organizatorzy – Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) oraz Miasto Łódź – spodziewają się rekordowej liczby 1000 uczestników, w tym kilkuset ekspertów i praktyków rynku oraz kilkudziesięciu wystawców. Dla gości przygotowano ponad 50 merytorycznych spotkań w formule debat, sesji okrągłego stołu i warsztatów a także wiele wydarzeń towarzyszących, tj. premiery, wystawy i pokazy. Część merytoryczną Kongresu zainauguruje panel dyskusyjny „Pakiet Fit for 55 – jak wyzwanie może stać się szansą?” z udziałem Hanny Zdanowskiej, prezydent Miasta Łódź, Michała Kurtyki, ministra klimatu i środowiska, Anny Clunes, ambasador Wielkiej Brytanii, Juhy Ottman, ambasadora Finlandii oraz Svena Steina, członka zarządu Volkswagen Group Polska.

– Fit for 55” jest potencjalnym game changerem dla całego sektora transportu w Unii Europejskiej. Jego wprowadzenie oznacza w praktyce koniec silnika spalinowego. Dla Polski, która dysponuje jednym z największych i najstarszych parków samochodowych w UE, oznacza nie tylko poważne wyzwanie, ale również szansę na przyspieszenie dekarbonizacji floty pojazdów. Podczas pierwszego dnia KNM 2021 skupimy się zarówno na „Fit for 55” , jak i innych zagadnieniach o strategicznym znaczeniu dla rozwoju elektromobilności zarówno w Polsce, jak i w całym regionie CEE – mówi Maciej Mazur, dyrektor zarządzający PSPA.

Kongres Nowej Mobilności 2021 rozpocznie się niemal trzy miesiące po otwarciu pierwszego naboru w ramach programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Mój Elektryk”. W najbliższych tygodniach ma zostać uruchomiony kolejny nabór adresowany m.in. do przedsiębiorców. KNM 2021 jest zatem doskonałą okazją do podsumowania, przedstawienie wniosków i rekomendacji związanych z systemem wsparcia nabywców samochodów elektrycznych w Polsce. W specjalnej sesji motoryzacyjnej na Kongresie poświęconej programowi „Mój Elektryk” wezmą udział zarówno przedstawiciele branży, jak i NFOŚiGW, w tym wiceprezes funduszu, Artur Lorkowski.

– Przyspieszenie elektryfikacji sektora transportu w Polsce, wymaga nie tylko wsparcia rynku nowych pojazdów elektrycznych, ale i używanych. Od momentu przystąpienia do Unii Europejskiej, do Polski sprowadzono 16 mln samochodów, których średnia wieku wynosiła niemal 12 lat. Wielu Polaków po prostu nie stać na kupno pojazdu z salonu, dlatego podczas Kongresu Nowej Mobilności PSPA przedstawi opracowany we współpracy z OTOMOTO raport zawierający kompleksową propozycję systemu dofinansowania zakupu samochodów zeroemisyjnych pochodzących z rynku wtórnego. Podobne instrumenty subsydiów funkcjonują m.in. w Niderlandach, w Niemczech, we Francji i na Litwie – mówi Maciej Mazur, dyrektor zarządzający PSPA.

Tego, czy Polska ma szansę dogonić kraje Europy Zachodniej w obszarze e-mobility, będzie można się dowiedzieć na panelu dyskusyjnym „Europa dwóch prędkości – czy jesteśmy skazani na wolniejsze tempo rozwoju zereomisyjnego transportu w regionie CEE?”. Podczas pierwszego dnia KNM 2021 eksperci omówią także kierunki rozwoju niepublicznej infrastruktury ładowania w Polsce. W raporcie „Polish EV Outlook 2021” PSPA szacuje polski potencjał w tym zakresie na ok. 90-115 tys. punktów do 2025 roku Program wydarzenia obejmuje również m.in. sesję tematyczną poświęconą strategii rozwoju nowej mobilności w Polsce, w której wezmą udział przedstawiciele polskich i zagranicznych przedsiębiorstw komunikacji zbiorowej, firm car-sharingowych, ride-sharingowych i samorządów, w tym wiceprezydent Miasta Łódź Adam Wieczorek.

– Zwieńczeniem pierwszego dnia Kongresu Nowej Mobilności 2021 będzie wieczorna, uroczysta gala, podczas której dziennikarze najbardziej zaangażowani w rzetelne informowanie i edukację na temat zeroemisyjnego transportu otrzymają nagrody eMobility Media Awards. Wyróżnimy także marki, które prowadzą najskuteczniejsze kampanie informacyjno-promocyjne, edukacyjne oraz marketingowe na rzecz rozwoju elektromobilności w Polsce – podsumowuje Maciej Mazur, dyrektor zarządzający PSPA.

Rejestracja na Kongres Nowej Mobilności 2021 odbywa się poprzez stronę www.kongresnowejmoblinosc.pl. Po jej włączeniu należy wybrać przycisk „Rejestracja” i podać swoje dane oraz odpowiednią kategorię.

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych