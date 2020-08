Pandemia zmniejsza produkcję energii elektrycznej z węgla, a zwiększa jej import Alert

Konserwacja linii przesyłowej. fot. Tauron

Pandemia koronawirusa miała wpływ na wynik Grupy Tauron w drugim kwartale 2020 roku. – Wpłynęła ona istotnie na kondycję gospodarki, jak i na zużycie energii elektrycznej – powiedział wiceprezes Taurona ds. finansowych Marek Wadowski na konferencji wynikowej po pierwszym półroczu tego roku.

Sytuacja na rynku energii elektrycznej w Polsce

Marek Wadowski przedstawił sytuację na rynku energii elektrycznej w Polsce. Zużycie energii elektrycznej w pierwszym półroczu spadło o pięć procent rok do roku. Import energii wzrósł o ponad 42 procent, a w efekcie produkcja energii elektrycznej spadła o prawie osiem procent. Największy spadek produkcji energii elektrycznej wystąpił w produkcji ze źródeł konwencjonalnych opartych na węglu kamiennym i brunatnym.

Tauron wyprodukował w pierwszym półroczu łącznie 5,87 TWh energii elektrycznej, czyli o 18 procent mniej niż w pierwszym półroczu 2019 roku (7,15 TWh).

Segment Odnawialne Źródła Energii, obejmujący wytwarzanie energii elektrycznej w elektrowniach wodnych i farmach wiatrowych, wyprodukował 0,75 TWh energii elektrycznej, a więc o 44 procent więcej w stosunku do ubiegłego roku (0,52 TWh). Wynikło to z korzystnych warunków wietrznych oraz produkcji energii elektrycznej w farmach wiatrowych nabytych we wrześniu 2019 roku.

– W pierwszym półroczu lepsze warunki wietrzne pozwoliły na zwiększenie produkcji z farm wiatrowych. Wpływ na ten wynik miała także akwizycja farm wiatrowych o mocy 180 MW w 2019 roku, co przełożyło się na dwukrotny wzrost produkcji. W zakresie hydroelektrowni wpływ na produkcję miały trudne warunki hydrologiczne, ale sytuacja poprawiła się pod koniec tego półrocza – powiedział Marek Wadowski.

Bartłomiej Sawicki