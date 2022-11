Rz: Polski rząd przejmie udziały Gazpromu w spółce EuroPol Gaz Alert

Jak podaje Rzeczpospolita, minister rozwoju i technologii Waldemar Buda na wniosek Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego podjął decyzję o przejęciu udziałów firmy PAO Gazprom w spółce EuRoPol Gaz.

Gazociągi. Źródło: freepik

Dziennik podaje, że minister rozwoju i technologii ustanowił wobec rosyjskiego podmiotu – PAO Gazprom – tymczasowy zarząd przymusowy. – Jako osobę wykonującą zarząd wyznaczono doświadczonego prawnika i znawcę tematów paliwowo-gazowych, Radosława Kwaśnickiego – czytamy. Decyzja ma być wykonana natychmiastowo.

Gazeta przypomina również, że po agresji Rosji na Ukrainę, szef MSWiA wpisał PAO Gazprom na „sankcyjną” listę osób i podmiotów, o której mowa w ustawie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

– W uznaniu Ministra ustanowienie wobec podmiotu PAO Gazprom z siedzibą ul. Namietkina 16, Moskwa, Federacja Rosyjska, tymczasowego zarządu przymusowego jest konieczne dla zapewnienia funkcjonowania tego podmiotu w zakresie wykonywanych przez ten podmiot praw ze 100 procent akcji posiadanych w System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol Gaz S.A. z siedzibą w Warszawie, w celu utrzymania w zakresie działalności tego przedsiębiorstwa świadczenia usług użyteczności publicznej lub wykonywania innych zadań o charakterze publicznym oraz dla ochrony interesu ekonomicznego państwa – wynika z uzasadnienia decyzji MRiT, do którego dotarła Rzeczpospolita.

– Ustanowienie zarządu przymusowego jest konieczne dla prawidłowego funkcjonowania EuRoPol Gazu, w tym uniknięcia paraliżu decyzyjnego w tej firmie oraz zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej, przeznaczonej do przesyłu gazu. Ta decyzja służy poprawie bezpieczeństwa energetycznego i ekonomicznego Polski, szczególnie teraz, gdy mamy do czynienia z agresją Rosji w Ukrainie i działaniami Putina mającymi destabilizować sytuację w Europie – zaznacza minister rozwoju i technologii Waldemar Buda cytowany przez jego resort. – Robimy wszystko co możliwe, by przeciwdziałać skutkom rosyjskiej agresji ale też by eliminować rosyjski kapitał i rosyjskie wpływy. Konstytucja nie pozwala nam na wywłaszczanie, dlatego wspólnie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji wprowadziliśmy tymczasowy zarząd majątkiem.

MRiT tłumaczy, że tymczasowy zarząd przymusowy może ustanowić minister rozwoju i technologii w firmie wpisanej na listę sankcyjną ministra spraw wewnętrznych i administracji. Wtedy, gdy jest to niezbędne do zapewniania jej działania z uwagi na konieczność utrzymania miejsc pracy, świadczenia usług dla społeczeństwa lub wykonywania innych zadań o charakterze publicznym. Środek ten można zastosować też wtedy, gdy chodzi o ochronę interesu ekonomicznego państwa.

Inwazja Rosji na Ukrainie pociągnęła za sobą sankcje zachodnie wobec Rosji, w tym polskie wobec Gazprom Exportu, a co za tym idzie EuRoPol Gazu, w którym posiadał prawie połowę akcji. To właściciel polskiego odcinka Gazociągu Jamalskiego, którego operatorem zgodnie z prawem unijnym jest Gaz-System.

Rzeczpospolita/Wojciech Jakóbik/Michał Perzyński

AKTUALIZACJA – 14 listopada 2022, godz. 17.00 – informacje MRiT