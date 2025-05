Papież Leon XIV w komentarzach polskich duchownych: Ojciec Święty potrzebuje teraz naszej modlitwy

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Tadeusz Wojda powiedział o papieżu Leonie XIV, że „jest wysłannikiem pokoju”.”Ojciec Święty potrzebuje teraz naszej modlitwy” – podkreślił rektor UKSW ks. prof. Ryszard Czekalski. „Leon XIV z całą świadomością przyjął to imię” – zaznaczył metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski.

„Wysłannik pokoju” – tak nowego papieża Leona XIV określił przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Tadeusz Wojda. Arcybiskup podkreślił, że cieszy się, iż mógł poznać papieża osobiście. Przewodniczący KEP wyraził nadzieję, że Leon XIV przyjedzie do Polski.

Kościół otwarty

Arcybiskup Tadeusz Wojda nazywa nowego papieża „wysłannikiem pokoju”, co – zdaniem przewodniczącego KEP – ma ogromne znaczenie w obecnej sytuacji geopolitycznej świata.

Abp Wojda zwrócił uwagę na elementy, które Leon XIV wskazał w swoich pierwszych słowach po wyborze – pokój, misyjność i synodalność. „To właśnie te elementy będą charakteryzować nowy pontyfikat” – przekazano na stronie internetowej KEP. „Jak zauważył przewodniczący KEP, [papież – red.] mówił też o misyjności Kościoła i jego synodalności, o potrzebie Kościoła otwartego dla wszystkich.

„To elementy charakterystyczne, które mówią o tym, że ten pontyfikat będzie w jakiś sposób kontynuacją pontyfikatu papieża Franciszka, ale i poprzednich papieży” – podkreślił abp Wojda.

Przewodniczący KEP nie ukrywał, że wspólnota Kościoła katolickiego wiąże spore nadzieje z otwartością na świat, którą widać w całym życiu nowego papieża. „Ufamy i wierzymy, że przyjedzie również do Polski, by osobiście ten żywy polski Kościół poznać, osobiście go umacniać i osobiście go prowadzić” – powiedział Przewodniczący Episkopatu Polski.

Pokój dla wszystkich narodów

W depeszy gratulacyjnej skierowanej na ręce nowego papieża, rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ks. prof. Ryszard Czekalski podkreślił rolę papiestwa w kształtowaniu światowego pokoju, zapewnił o wsparciu katolickiego świata intelektualnego w sprawowaniu posługi piotrowej i zaprosił do odwiedzenia UKSW. „Jesteśmy w Bożych rękach. Przed konklawe pojawia się zawsze wiele spekulacji, domysłów. Różni eksperci i specjaliści podkreślali, że konklawe będzie długie, bo kardynałowie się nie znają. Jestem przekonany, że papieża wybiera Duch Święty, a tegoroczne konklawe jeszcze bardziej mnie w tym przekonaniu umacnia” – napisał rektor UKSW.

„Mam nadzieję, że prawdziwy pokój, o którym Ojciec Święty od początku pontyfikatu mówi, stanie się udziałem wszystkich narodów. Bardzo tego potrzebujemy” – podkreślił ks. prof. Czekalski. „Jestem pewien, że Ojciec Święty potrzebuje teraz naszej modlitwy” – podsumował rektor UKSW.

„On wskaże”

Radości z wyboru Leona XIV nie ukrywał też metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski. „Jesteśmy przekonani, że spełniły się te słowa, którymi 2 lata przed śmiercią kończył swój słynny <<Tryptyk rzymski>> św. Jan Paweł II Wielki” – w ten sposób abp Jędraszewski nawiązał do słów papieża Polaka, czyli: „On wskaże”. „Wskazał Leona XIV, za co niech będą Bogu dzięki” – podkreślił arcybiskup.

Na portalu metropolii abp Marek Jędraszewski wskazał na nawiązanie, poprzez obrane imię, z jednej strony do św. Augustyna, który w trudnych czasach upadku Cesarstwa Rzymskiego powiedział do swoich wiernych: „Z wami jestem chrześcijaninem. Dla was jestem biskupem. Łączy nas chrzest, ale wiem, że ja wam muszę przewodzić w drodze do Domu Ojca. Mam tego świadomość i chcę to wykonać z całą powagą, odpowiedzialnością i jasnością doktryny”, z drugiej zaś do Leona XIII, papieża przełomu XIX i XX w. – (…) Papieża, który prowadził dialog z tamtym czasem, z tamtym światem w sytuacji dla Kościoła bardzo trudnej. To właśnie Leon XIII w czasie rozchwiania, pojawiania się doktryn negujących w ogóle istnienie Pana Boga (…), najpierw zadbał o to, żeby nauczanie Kościoła było bardzo jasne, bardzo precyzyjne, oparte na fundamentach i wiary i metafizyki – wyjaśnił metropolita krakowski, wskazując na encykliki Aeterni Patris i Rerum Novarum.

Kościół jak latarnia morska

W piątek papież Leon XVI odprawił mszę w Kaplicy Sykstyńskiej. „Bóg, powołując mnie poprzez wasz głos na następcę pierwszego z apostołów, powierza mi ten skarb, abym z jego pomocą był jego wiernym szafarzem na rzecz całego mistycznego ciała Kościoła; tak, aby Kościół był coraz bardziej miastem położonym na górze, arką zbawienia płynącą po falach historii, latarnią morską, która oświetla noce świata” – powiedział Leon XIV. „I to nie tyle dzięki wspaniałości jego struktur lub wielkości jego budowli – takich jak zabytki, w których się znajdujemy – lecz dzięki świętości jego członków, tego ludu Bogu na własność przeznaczonego, aby ogłaszał chwalebne dzieła Tego, który ich wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła” – podkreślił nowy papież.

Kard. Robert Francis Prevost OSA został wybrany 8 maja br. 267. następcą Świętego Piotra. To pierwszy augustianin i pierwszy obywatel USA, który został papieżem. Kard. Prevost przyjął imię Leon XIV.

hub/ Biuro Prasowe KEP/ UKSW/ Metropolia krakowska/ X/ FB