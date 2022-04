Parlament Europejski domaga się „natychmiastowego” embarga na import surowców energetycznych z Rosji Alert

Parlament Europejski. Fot. BiznesAlert.pl

Parlament Europejski wyraził „oburzenie z powodu doniesień o okrucieństwach rosyjskich sił zbrojnych” i domaga się pociągnięcia do odpowiedzialności sprawców zbrodni wojennych. W rezolucji przyjętej 513 głosami za do 22 przeciwnych i 19 wstrzymujących się, europosłowie wezwali do dodatkowych środków karnych, w tym „natychmiastowego pełnego embarga na rosyjski import ropy, węgla, paliwa jądrowego i gazu”.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego

– Powinno temu towarzyszyć plan zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii do UE, a także strategia „cofnięcia sankcji w przypadku podjęcia przez Rosję kroków w kierunku przywrócenia niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy w jej uznanych na arenie międzynarodowej granicach i całkowitego usunięcia wojsk z terytorium Ukrainy” – czytamy w oświadczeniu Parlamentu Europejskiego.

Europosłowie podkreślili, że obowiązujące sankcje muszą być teraz w pełni i skutecznie wdrożone w całej UE i przez sojuszników UE. Wezwali oni przywódców UE do wykluczenia Rosji z G20 i innych organizacji wielostronnych, takich jak UNHRC, Interpol, Światowa Organizacja Handlu, UNESCO i inne, „co byłoby ważnym sygnałem, że społeczność międzynarodowa nie wróci do zwykłych interesów państwo-agresor”.

Aby sankcje były bardziej skuteczne, Parlament Europejski wezwał do wyłączenia rosyjskich banków z systemu SWIFT, do zakazania wszystkim statkom rosyjskim wchodzenia na wody terytorialne UE i dokowania w portach UE oraz do zakazania drogowego transportu towarów z i do Rosji i Białorusi. Członkowie PE domagają się również zajęcia „całego majątku należącego do rosyjskich urzędników lub oligarchów związanych z reżimem Putina, ich pełnomocników i pomocników, a także tych na Białorusi związanych z reżimem Łukaszenki”.

Wskazując na zaangażowanie Białorusi w wojnę na Ukrainie, w rezolucji znalazło się żądanie, by sankcje nałożone na Białoruś były podobne do tych wprowadzonych wobec Rosji, aby zlikwidować wszelkie luki pozwalające Putinowi na wykorzystanie pomocy Łukaszenki do obchodzenia sankcji.

Posłowie odwołali się do okrucieństw, „które bez wątpienia zaliczają się do zbrodni wojennych”, popełnionych przez wojska rosyjskie w Ukrainie, a zwłaszcza w Buczy, oraz całkowitego lub prawie całkowitego zniszczenia Mariupola, Wołnowacha i innych miast i wsi. Parlament podkreślił również, że sprawcy zbrodni wojennych muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności i wezwał do powołania specjalnego trybunału ONZ ds. zbrodni w Ukrainie.

Parlament powtórzył, że ​​dostawy broni muszą być kontynuowane i zintensyfikowane, aby umożliwić Ukrainie skuteczną obronę. Posłowie poparli dalszą pomoc obronną udzielaną ukraińskim siłom zbrojnym indywidualnie przez państwa członkowskie UE i wspólnie za pośrednictwem Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju.

Odnotowując, że blisko 6,5 mln obywateli Ukrainy zostało wewnętrznie przesiedlonych, a ponad 4 mln uciekło z kraju z powodu wojny, europosłowie wezwali do stworzenia bezpiecznych korytarzy humanitarnych do ewakuacji cywilów uciekających przed bombardowaniami. Potępili oni też rosyjską retorykę sugerującą, że potencjalnie mogliby sięgnąć po broń masowego rażenia i podkreślili, że takie rozmieszczenie pociągnęłoby za sobą najcięższe konsekwencje.

Parlament Europejski/Michał Perzyński