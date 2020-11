PARP organizuje spotkania biznesowe branży offshore w Polsce Alert

Morska farma wiatrowa Middelgrunden w pobliżu Kopenhagi. Fot. Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) organizuje wirtualne spotkanie biznesowe branży morskiej energetyki wiatrowej. Warsztaty odbędą się w formule b2b w ramach misji Virtual Mission Offshore Wind Energy Poland 2020, organizowanej w dniach 10-11 grudnia 2020 roku.



Cel warsztatów

Pierwszego dnia wydarzenia uczestnicy misji będą mogli wziąć udział w webinariach m. in. na temat polskiego sektora morskiej energii wiatrowej, finansowania projektów morskich farm wiatrowych, regulacji prawnych, łańcuchów dostaw, innowacji w obszarze morskiej energetyki wiatrowej. Drugiego dnia misji odbędą się serie uprzednio zaaranżowanych spotkań b2b. – Celem misji jest stworzenie platformy do nawiązania współpracy pomiędzy polskimi i holenderskimi podmiotami działającymi w sektorze morskiej energii wiatrowej oraz wymiana doświadczeń i wiedzy na temat stanu tych sektorów w obydwu krajach. Wydarzenie dzieli się na dwie części (seminaryjną i tzw. matchmakingową – wyjaśnia PARP w odpowiedzi na pytania BiznesAlert.pl.

Forma warsztatów

Uczestnicy określają profil swojej działalności oraz rodzaj współpracy, którą chcieliby nawiązać, co zostanie ujęte w formularzu rejestracyjnym. Dane zarejestrowanych firm umieszczane są w katalogu online na stronie internetowej wydarzenia. Z katalogu on-line zarejestrowani uczestnicy dokonają wyboru firm, z którymi chcieliby porozmawiać w trakcie zaplanowanych sesji spotkań. Drugiego dnia odbędą się serie uprzednio zaaranżowanych 20-30 minutowych spotkań online.

Zarejestrowane do udziału firmy mogą wybrać czy chcą uczestniczyć w wybranym webinarium pierwszego dnia misji, plus oczywiście z listy uczestników wybierają te firmy/podmioty, z którymi chcą odbyć wirtualne spotkania drugiego dnia wydarzenia. – Do wybranych firm każdy wysyła zaproszenie do udziału w spotkaniu. Dana firma akceptuje je bądź odrzuca. W konsekwencji na podstawie tych wzajemnie dokonanych wyborów są tworzone indywidualne harmonogramy spotkań dla każdego uczestnika – wyjaśnia PARP w odpowiedzi na pytania BiznesAlert.pl.

Termin rejestracji upływa 10 listopada 2020 roku.

Bartłomiej Sawicki