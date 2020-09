Wodór na konferencji PCHET2020 pod patronatem BiznesAlert.pl Alert

28 i 29 września w Gdyni odbędzie się konferencja wodorowa PCHET2020. Prelegenci z kraju i świata omówią zastosowanie wodoru w gospodarstwach domowych, zalety tego alternatywnego paliwa i możliwości wdrożenia go do gospodarki. Lotos trzeci rok z rzędu jest partnerem strategicznym wydarzenia.

Dialog o wodorze

Polish Conference On Hydrogen Energy And Technology (PCHET) to wydarzenie organizowane od 2018 roku. Trzecia edycja konferencji, którą otworzy Ireneusz Zyska, sekretarz stanu i pełnomocnik rządu ds. OZE, odbywa się w formule online. Lotos podaje, że podczas PCHET możliwa będzie również wymiana doświadczeń z przedstawicielami wiodących firm na dynamicznie rozwijającym się i innowacyjnym rynku wodorowym. Celem konferencji jest nie tylko popularyzacja wykorzystania technologii wodorowych w Polsce, lecz także przeprowadzenie eksperckich dyskusji nad wizją oraz strategiami wdrażania technologii wodorowych do gospodarki.

PCHET 2020

Lotos przypomina, że zeszłoroczna edycja zgromadziła prawie trzystu uczestników reprezentujących szerokie środowisko gospodarcze, naukowo-badawcze i administracji samorządowej. Był to również początek nowej regionalnej inicjatywy – Pomorskiej Doliny Wodorowej – dzięki której można prowadzić regionalne projekty wodorowe. W tym roku liczba uczestników ma przekroczyć czterysta osób. Eksperci pokażą pierwsze dobre przykłady wdrożeń w Europie, prezentacje projektów realizowanych w Polsce oraz wskazówki, jak przygotować przedsiębiorstwa i samorządy do współpracy na rzecz paliwa wodorowego w transporcie.

Konferencja PCHET2020 to kolejne z cyklu wydarzeń wodorowych zorganizowanych przez Klaster Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Węglowych koordynowany przez Regionalną Izbę Gospodarcza Pomorza. Wydarzenie można śledzić tutaj.

