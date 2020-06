Atom i gaz zostały wpisane w taksonomii na listę zielonych inwestycji Alert

Parlament Europejski fot. CC-BY-4.0: © European Union 2019 – Source: EP

Parlament Europejski przyjął w czwartek kryteria zrównoważonych inwestycji w ramach tzw. taksonomii. Gaz i atom zostały do nich dopuszczone jako technologie przejściowe w drodze do neutralności klimatycznej.

Zasady taksonomii zostały przyjęte

Parlament przyjął nowe przepisy określające kryteria zrównoważonych inwestycji. Zgodnie z nimi zostało przyjęte sześć celów środowiskowych, mających umożliwić oznaczenie działalności gospodarczej jako zrównoważonej pod względem środowiskowym, jeżeli przyczyni się ona do realizacji przynajmniej jednego z nich, nie wyrządzając znaczącej szkody żadnemu z pozostałych.

Cele są następujące:

* łagodzenie i adaptacja do zmian klimatu;

* zrównoważone użytkowanie i ochrona zasobów wodnych i morskich;

* przejście do gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym zapobieganie powstawaniu odpadów i zwiększenie wykorzystania surowców wtórnych;

* zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola; i

* ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i ekosystemów.

Atom i gaz to paliwa przejściowe

W komunikacie Parlamentu można przeczytać, ze paliwa kopalne, jak węgiel kamienny i brunatny są wykluczone, ale gaz czy atom mogą być zaliczone do technologii przejściowych, pomagających w dążeniu do neutralności klimatycznej przy zachowaniu zasady, że nie będą one szkodzić. Komisja Europejska z zadowoleniem odnosi się dziś do przyjęcia przez Parlament Europejski rozporządzenia w sprawie systematyki zielonych inwestycji, która ma pozwolić na wprowadzenie Europejskiego Zielonego Ładu poprzez zwiększenie inwestycji sektora prywatnego w ekologiczne i zrównoważone projekty.

Czym jest taksonomia?

Jest to „zielona lista”, czyli system klasyfikacji (systematyki) działalności gospodarczej zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju. Stworzone zostaną wspólne zasady przeznaczone do powszechnego stosowania przez inwestorów dokonujących inwestycji w projekty i rodzaje działalności gospodarczej, które wywierają znaczący pozytywny wpływ na klimat i środowisko – czytamy w komunikacie. Zgodnie z rozporządzeniem Komisja opublikowała wczoraj również zaproszenie do składania wniosków o członkostwo w platformie ds. zrównoważonego finansowania. Platforma będzie organem doradczym składającym się z ekspertów z sektora prywatnego i publicznego. Pomoże ona Komisji w przygotowaniu technicznych kryteriów kwalifikacji (tzw. „aktów delegowanych”), które umożliwią dalsze opracowywanie systematyki. Jej członkowie będą również doradzać Komisji w odniesieniu do dalszego opracowania systematyki UE, aby uwzględnić inne cele dotyczące zrównoważonego rozwoju, oraz udzielać bardziej kompleksowych porad na temat zrównoważonych finansów.

Parlament Europejski/Bartłomiej Sawicki