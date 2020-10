PERN rozbudowuje bazę paliw w Dębogórzu Alert

Źródło: PERN

PERN instaluje dwa nowe zbiorniki w bazie paliw w Dębogórzu, każdy o pojemności 32 tys. m sześc. Montaż odbywa się inaczej niż zazwyczaj: zwykle dach jest montowany na gotowych zbiornikach, tym razem dachy „rosną” razem z nimi. Planowany termin zakończenia inwestycji to 31 marca 2021 roku. Po rozbudowie pojemność magazynowa bazy wzrośnie do prawie 260 tys. m sześc. – informuje koncern.

Konstrukcja stalowa i poszycie dachów

PERN poinformował, że montaż konstrukcji stalowej i poszycie dachów na obu zbiornikach został zakończony w pierwszej połowie września, a następnie zostały wykonane powłoki antykorozyjne. Obecnie trwają prace związane z podnoszeniem zbiorników i montażem kolejnych pierścieni płaszcza (carga/pas stalowych blach). Równolegle trwa montaż płaszczy ścian osłonowych zbiorników, rurociągów oraz budowa instalacji sanitarnych i elektrycznych.

Montaż dachu za pomocą podnoszenia hydraulicznego

– Zwykle montujemy płaszcz zbiorników, a następnie umieszczamy na nich dach (jak np. we wrześniu w bazie w Małaszewiczach). W tym przypadku płaszcz zbiorników jest montowany metodą podbudowy pierścieni – na obwodzie dna zbiornika rozmieszcza się podpory montażowe, służące do podnoszenia. Montaż rozpoczął się od drugiego pierścienia (cargi), a następnie pierwszego (licząc od góry), do którego zamontowano konstrukcję i poszycie dachu. W kolejnym kroku cała konstrukcja jest podnoszona przy pomocy 45 siłowników hydraulicznych i montowane są kolejne cargi. Natomiast osłona zbiorników jest budowana tradycyjną metodą, rozpoczynając od najniższych carg. Zdecydowaliśmy się na realizację budowy zbiorników akurat tą metodą montażu ze względu na ofertę najbardziej optymalną czasowo, jak i finansowo. Dodatkowo minimalizujemy ryzyko związane z pracą na wysokości, jak również z wykorzystywaniem ciężkiego sprzętu – specjalistycznych żurawi do podnoszenia wielkogabarytowych ładunków – mówi Tomasz Salwa, kierownik projektu.

Wykonawcami prac są Aldesa Construcciones Polska (lider konsorcjum), Aldesa Construcciones oraz MEKRO.

Megainwestycje PERN

Spółka zaznacza, że zbiorniki w Dębogórzu są elementem drugiego etapu rozbudowy baz paliw, należącego do programu Megainwestycji PERN. Pierwszy etap obejmował budowę czterech zbiorników o łącznej pojemności 128 tys. m sześc., drugi etap, obecnie realizowany, to dziewięć nowych zbiorników o całkowitej pojemności 222 tys. m sześc., również w bazach w Koluszkach, Boronowie, Rejowcu, Emilianowie i Małaszewiczach. Obecnie przygotowywany jest trzeci etap. Stopień jego realizacji będzie zależny od wzrostu konsumpcji paliw w kraju i zapotrzebowania na magazynowanie oraz obrót paliwami.

PERN/Jędrzej Stachura