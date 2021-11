PERN: Białoruś ogranicza dostawy ropy do Polski Alert

Flaga Białorusi. Źródło: freepik

PERN poinformował o nieplanowanych praca remontowych na odcinku Unecha-Mozyr. Nieplanowane prace remontowe nieznaczenie wpłyną na tłoczenie ropy.

Nieplanowany remont rurociągu

– W związku z nieplanowanymi pracami remontowymi na odcinku Unecha-Mozyr po stronie białoruskiej, do jutra do godz. 10.00 tłoczenie ropy naftowej do Polski i Niemiec będzie odbywało się w nieznacznie zmniejszonym reżimie tłoczeń. Miesięczny wolumen surowca ma być zrealizowany zgodnie z założeniami – czytamy w komunikacie przekazanym przez PERN.

W dalszym komunikacie PERN zapewnia, że nieplanowane prace remontowe nie zagrażają bezpieczeństwu systemu naftowego.

PERN/Aleksander Tretyn