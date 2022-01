PERN: Naftoport przeładował prawie 18 mln ton ropy i paliw w 2021 roku Alert

Naftoport w Gdańsku. Fot. Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl

– Prawie 18 mln ton ropy naftowej i paliw przeładował w ubiegłym roku Naftoport z Grupy PERN. To o ponad 6 procent więcej niż w rekordowym 2019 roku. Wtedy jednostka działała na maksymalnych obrotach z powodu kryzysu chlorkowego, który na 46 dni zatrzymał tłoczenie rurociągiem “Przyjaźń”. Dziś już prawie dwie trzecie dostaw surowca do Polski odbywa się drogą morską, głównie z kierunków innych niż wschodni – podaje PERN.

Rekordowy rok dla Naftoportu

Naftoport jest dziś kluczową spółką zapewniającą dywersyfikację dostaw ropy naftowej do Polski. To jedyny w Polsce morski terminal przeładunku ropy naftowej i jeden z największych terminali przeładunku produktów jej rafinacji. To także jeden z największych przeładunkowych terminali na Bałtyku.

– PERN bardzo dużą wagę przykłada do rozwoju infrastruktury zlokalizowanej nad Bałtykiem. Dzięki niej nasi Klienci mogą skutecznie dywersyfikować dostawy ropy naftowej tak aby otrzymywać najbardziej wydajne mieszanki i produkować najlepszej jakości paliwa oraz produkty petrochemiczne – podkreśla Igor Wasilewski, prezes PERN i jednocześnie przewodniczący Rady Nadzorczej Naftoportu. W ciągu ostatnich dwóch lat radykalnie zwiększyliśmy potencjał magazynowy dedykowany ropie naftowej – właśnie na wybrzeżu. Rozbudowaliśmy Bazę Gdańsk i zakończyliśmy II etap rozbudowy Terminala Naftowego w Gdańsku, co zwiększyło nasz potencjał o prawie 600 tys. m sześc. – dodaje Igor Wasilewski.-

– W ubiegłym roku obsłużyliśmy blisko 270 tankowców. Do Naftoportu mogą dziś zawijać jednostki o długości przekraczającej 300 i zanurzeniu 15 metrów. Do dyspozycji Klientów jest aż 5 stanowisk przeładunkowych – zaznacza Andrzej Brzózka, prezes Naftoportu.

PERN/Michał Perzyński