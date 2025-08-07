Perun gotowa do lotu. Polska rakieta może zmienić zasady gry

Jeszcze tej jesieni Polska może stać się świadkiem przełomowego wydarzenia w historii krajowej eksploracji kosmosu. Gdyńska firma SpaceForest zakończyła właśnie testy kwalifikacyjne silnika SF-1000, który napędzi suborbitalną rakietę Perun. Start planowany jest z Centralnego Poligonu Sił Powietrznych w Ustce, będzie to pierwszy tego typu lot zrealizowany z terytorium Polski.

Testy silnika SF-1000 obejmowały szeroki zakres prób: mechanicznych, termicznych, ciśnieniowych oraz wibracyjnych. Jak poinformowała firma SpaceForest, jednostka napędowa osiągnęła stabilną pracę przez pełne 46 sekund, generując maksymalny ciąg na poziomie 4000 kg. To rezultat, który potwierdza gotowość technologiczną do pierwszej misji rakiety Perun.

W trakcie testów sprawdzono również działanie systemu wektorowania ciągu (TVC), umożliwiającego dynamiczne korygowanie toru lotu w czasie rzeczywistym. To kluczowe rozwiązanie dla rakiet startujących z niestandardowych lokalizacji, takich jak platformy morskie, co w przyszłości może stać się jednym z kierunków rozwoju projektu.

Perun i historyczny start z Ustki

Suborbitalna rakieta Perun ma wznieść się w powietrze już tej jesieni. Będzie to pierwszy lot rakiety wynoszącej ładunki naukowe z polskiego terytorium. Obok przetestowanego silnika powstał również model lotny, który zostanie zamontowany w rakiecie i wykorzystany podczas rzeczywistej misji.

Za projektem stoi międzynarodowa współpraca – SpaceForest zawiązało już partnerstwa z Atlantic Spaceport Consortium w Portugalii oraz z EuroSpaceport w Danii. Ten ostatni to koncepcja mobilnego portu kosmicznego operującego na wodach UE, wspierana przez Europejską Agencję Kosmiczną. ESA nie tylko objęła projekt patronatem, ale również udzieliła mu wsparcia finansowego.

SpaceForest już teraz otwiera możliwość współpracy przy kolejnych misjach. Trwa nabór ładunków badawczych i technologicznych od uczelni, instytutów naukowych oraz startupów. Perun ma potencjał stać się mobilną platformą do testowania nowoczesnych technologii, prowadzenia eksperymentów naukowych, a także realizacji projektów edukacyjnych.

Silnik SF-1000 osiąga całkowity impuls 1211 kNs oraz impuls właściwy (ISP) na poziomie 212,6 sekundy, to parametry, które stawiają go w jednym rzędzie z rozwiązaniami obecnymi na rynku europejskim. W połączeniu z zaawansowaną elektroniką sterującą, projekt Perun prezentuje się jako poważny kandydat do odegrania istotnej roli w rozwoju europejskiego sektora kosmicznego.

Krok dla polskiego przemysłu kosmicznego

Udane testy SF-1000 to nie tylko sukces technologiczny, ale także ważny sygnał dla całego sektora kosmicznego w Polsce. Realizacja pierwszego suborbitalnego lotu z polskiej ziemi może otworzyć nowy rozdział w krajowych działaniach na rzecz eksploracji kosmosu z udziałem rodzimego przemysłu, nauki i innowacji.

Natalia Murach