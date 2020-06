Kolejny projekt morskiej farmy wiatrowej PGE otrzymał warunki przyłączenia do sieci przesyłowej Alert

Morska farma wiatrowa Anholt/Dania. Fot. BiznesAlert.pl/Bartłomiej Sawicki

Polskie Sieci Elektroenergetyczne wydały warunki przyłączenia dla projektu morskiej farmy wiatrowej o mocy 896 MW na wniosek spółki projektowej Elektrownia Wiatrowa Baltica, należącej do PGE – 1. Jest to kolejny krok programu morskich farm wiatrowych Polskiej Grupy Energetycznej.

Warunki

Warunki techniczne przyłączenia określają m.in. moc przyłączeniową, a także inwestycję w rozbudowę infrastruktury przesyłowej po stronie PGE i PSE, których realizacja będzie konieczna dla zapewnienia przyłączenia i wyprowadzenia mocy z planowanej morskiej farmy wiatrowej oraz niezbędny zakres uzgodnień tych inwestycji z prezesem Urzędu Regulacji Energetyki.

Morska farma wiatrowa Baltica 1 jest trzecim obszarem koncesyjnym PGE, oddalonym o ok. 80 km od brzegu, mniej więcej na wysokości miejscowości Łeba w województwie pomorskim. Oprócz technicznych warunków przyłączenia do sieci przesyłowej, Baltica 1 ma już wydane pozwolenie lokalizacyjne – pozwolenie na wznoszenie sztucznych wysp, wyznaczające obszar zlokalizowania farmy wiatrowej na polskim obszarze Morza Bałtyckiego.

Prace nad budżetem offshore trwają

– Otrzymane techniczne warunki przyłączenia farmy wiatrowej Baltica 1 do sieci przesyłowej to ważny dla PGE etap realizacji inwestycji. PGE, jako integralna część krajowego systemu energetycznego, rozwija zielony kierunek i inwestuje w odnawialne źródła energii. Inwestycje w morskie farmy wiatrowe mają kluczowe znaczenie dla transformacji energetycznej, a także gospodarczej naszego kraju – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Spółka pracuje nad planem projektu szczegółowych założeń harmonogramowo-budżetowych, który pozwoli przejść do kolejnego kroku – podpisania umowy przyłączeniowej z PSE, a następnie przeprowadzenia badań środowiskowych i ubiegania się o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Wstępny plan zakłada, że Baltica 1 rozpocznie pracę po 2030 roku.

Plany offshore

Program Offshore w Grupie Kapitałowej PGE obejmuje budowę trzech farm wiatrowych:

Elektrowni Wiatrowej Baltica-1 o mocy do 896 MW – wydane warunki przyłączenia i pozwolenie lokalizacyjne PSzW;

Elektrowni Wiatrowej Baltica-2, o mocy do 1498 MW – wydane warunki przyłączenia do KSE w styczniu 2019 roku; otrzymane pozwolenie lokalizacyjne PSzW;

Elektrowni Wiatrowej Baltica-3 o mocy do 1045 MW – podpisana z PSE umowa przyłączeniowa do sieci przesyłowej.

Właścicielem PGE Baltica i spółek celowych EWB-1-3 jest PGE Polska Grupa Energetyczna.

W styczniu 2020 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla Baltica 2 oraz Baltica 3, o łącznej mocy do 2500 MW.

W lutym 2020 roku zakończono dwuletnią kampanię pomiarów wiatru na Morzu Bałtyckim przy użyciu pływającego LiDARu – laserowego urządzenia pomiarowego badającego prędkości przemieszczających się nad nim mas powietrza. Badania pozwoliły na zebranie wysokiej jakości danych potwierdzających odpowiednie warunki wietrzne.

Kolejne etapy prac to badanie dna morza oraz prace koncepcyjne w kwestii wyprowadzenia mocy, czyli połączenia farm na morzu z lądem.

PGE planuje zbudować trzy morskie farmy wiatrowe w polskiej części Bałtyku (Baltica 3 i 2 do 2030 roku, Baltica 1 – po 2030 roku). Ich łączna maksymalna moc wyniesie maksymalnie ok. 3500 MW (3,5 GW), co uczyni spółkę liderem powstającej branży offshore w Polsce.

Polska Grupa Energetyczna/Bartłomiej Sawicki