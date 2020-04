PGE spodziewa się decyzji o Złoczewie pod koniec maja Alert

Fot. Bartłomiej Sawicki

Polska Grupa Energetyczna spodziewa się zatwierdzenia koncesji na wydobycie węgla brunatnego w Złoczewie. – Koncesja nie oznacza jednak decyzji o wydobyciu – powiedział prezes PGE Wojciech Dąbrowski.

Zyski, straty i bezpieczeństwo energetyczne

Wojciech Dąbrowski powiedział, że otrzymanie koncesji nie oznacza ostatecznej decyzji o wydobyciu. – Po decyzji o otrzymaniu koncesji będziemy prowadzić analizy uwzględniające zyski i straty oraz bezpieczeństwo energetyczne. Wszystkie za i przeciw. To wszystko będziemy brać pod uwagę – powiedział.

Podkreślił, że ewentualne otrzymanie koncesji nie będzie równoznaczne z wydaniem decyzji inwestycyjnej. – Ostateczna decyzja inwestycyjna zapadnie z uwzględnieniem otoczenia regulacyjnego w Polsce i UE – poinformował.

Złoża węgla brunatnego na polach Szczerców i Bełchatów będą się kończyć w latach 2030–2032. Wówczas na bazie scenariusza bez nowej odkrywki, bloki energetyczne zostaną odstawione. Przy realizacji scenariusza zakładającego wydobycie węgla brunatnego, pierwszy węgiel ze złoża Złoczew może pojawić się w 2032 roku.

Z informacji PGE Giek wynika, że niezależnie jednak od scenariusza, konsumpcja węgla brunatnego w porównaniu do obecnego wydobycia zmniejszy się o ok. 50 procent. PGE podkreśla, że decyzja w tej sprawie zależy od wielu czynników i uwarunkowań, takich jak program dla węgla brunatnego i polityka energetyczna Polski do 2040 roku, oraz od ostatecznego kształtu polityki klimatyczno-energetycznego UE.

Opracował Bartłomiej Sawicki