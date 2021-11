PGE dostarczy energię elektryczną Grupie Raben Alert

Polska Grupa Energetyczna (PGE) poinformowała, że podpisała umowę z Grupą Raben na sprzedaż 35 GWh energii elektrycznej rocznie. Energia zostanie wyprodukowana w nowo powstających farmach fotowoltaicznych PGE Energia Odnawialna, a kompleksową obsługą umowy zajmie się PGE Obrót.

– Umowa między PGE Obrót a Grupą Raben na sprzedaż energii wg modelu PPA zacznie obowiązywać pierwszego stycznia 2023 roku. Do tego czasu wybrane zostaną lokalizacje i wybudowane instalacje słoneczne, które zapewnią odpowiednią produkcję energii elektrycznej – czytamy w komunikacie PGE.

– Wypracowany model współpracy połączy kompetencję PGE Polskiej Grupy Energetycznej, PGE Energia Odnawialna oraz PGE Obrót. To pierwszy tego typu kontrakt w Grupie PGE i kolejny krok do realizacji naszej nowej strategii. Prowadzimy w zielonej zmianie, dostarczamy zielona energię naszym klientom i jednocześnie jesteśmy firmą służącą im wiedzą i profesjonalnym doradztwem na zmieniającym się rynku – powiedział prezes PGE Wojciech Dąbrowski.

Współpraca opierać się będzie na długoterminowej umowie sprzedaży (PPA – power purchase agreement). Pozwala ona na zakup energii ze źródeł odnawialnych bezpośrednio od producenta.

– Cieszę się bardzo, że wszystkie nasze obiekty w 100 procentach będą zasilane zieloną energią z farm fotowoltaicznych. Dzięki temu zmniejszymy emisję CO2 i przyczynimy się do realizacji naszej strategii zrównoważonego rozwoju – powiedział prezes Grupy Raben Ewald Raben.

Zadaniem Polskiej Grupy Energetycznej będzie dopasowanie profilu produkcji energii elektrycznej do profilu zużycia w Grupie Raben, natomiast PGE Obrót zapewni całościową obsługę Klienta z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb. Budowa pierwszej z przeznaczonych do obsługi Grupy Raben farm fotowoltaicznych rozpocznie się w 2022 roku. Łączna powierzchnia wszystkich instalacji wyniesie ok 40 ha.

Grupa Raben jest jedną z największych w Europie firm świadczących kompleksowe usługi TSL: logistykę kontraktową, transport drogowy (krajowy, międzynarodową oraz na wschód), Fresh Logistics, FTL & transport intermodalny, morski oraz lotniczy.

ISBnews/Polska Grupa Energetyczna/Jędrzej Stachura