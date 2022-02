PGE EC wspiera przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu Białych Certyfikatów Alert

Fot. PGE Energia Ciepła

PGE Energia Ciepła Oddział Wybrzeże w 2021 roku otrzymała Białe Certyfikaty, czyli świadectwa efektywności energetycznej, za 10 projektów oraz złożyła 17 nowych do Urzędu Regulacji Energetyki. Spółka zachęca do współpracy także inne przedsiębiorstwa, oferując wsparcie w pozyskiwaniu Białych Certyfikatów.

– Efektywność energetyczna wyraźnie zyskuje na znaczeniu na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat. W PGE Energia Ciepła rok 2021 okazał się rokiem znacznego rozwoju w obszarze efektywności energetycznej. Złożyliśmy do URE projekty na rekordową wartość Białych Certyfikatów, rozszerzyliśmy współpracę o kolejne, poza pomorskim, województwa oraz zrealizowaliśmy projekty efektywnościowe w ramach majątku własnego – powiedziała Elżbieta Kowalewska, dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział Wybrzeże w Gdańsku.

PGE Energia Ciepła Oddział Wybrzeże to największy na Pomorzu wytwórca ciepła i energii elektrycznej w dwóch elektrociepłowniach – w Gdańsku i Gdyni. Jako duże przedsiębiorstwo energetyczne posiada także odpowiednie uprawnienia i kompetencje do przeprowadzania i reprezentowania innych podmiotów w procesie pozyskania Białych Certyfikatów. Firma odpowiada za realizację wszystkich formalności, w tym audyt efektywności energetycznej przedsięwzięcia, przygotowanie i złożenie wniosku oraz innych wymaganych dokumentów do Urzędu Regulacji Energetyki oraz dokonuje odpowiednich rozliczeń.

– Nasza współpraca z PGE Energia Ciepła w pozyskiwaniu świadectw efektywności energetycznej trwa od 8 lat. Korzystając z uprawnień i wiedzy specjalistów zrealizowaliśmy szereg inwestycji dla naszych mieszkańców. Ich realizacja i pozyskanie Białych Certyfikatów to także korzyść w postaci dodatkowych środków na kolejne inwestycje. Najczęściej realizowane i planowane przedsięwzięcia to: termomodernizacje budynków i podłączenia ciepłej wody użytkowej przy likwidacji nieefektywnych, wyeksploatowanych piecyków gazowych. Aktualnie również realizujemy projekt, który dotyczy termomodernizacji kilku następnych naszych budynków – powiedziała Małgorzata Majewska, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Brzeźno w Gdańsku

Współpraca z podmiotami lokalnymi w zakresie usług efektywności energetycznej od lat jest jedną z form naszej biznesowej aktywności. Poza korzyściami finansowymi dla współpracujących stron warto pamiętać o tym, że promocja efektywności energetycznej i wsparcie realizacji tego typu przedsięwzięć przekłada się na pozytywny efekt ekologiczny dla wszystkich mieszkańców – dodaje Elżbieta Kowalewska.

Przez 8 lat Oddział Wybrzeże PGE Energia Ciepła podjął współpracę z ok. 45 spółdzielniami, wspólnotami i przedsiębiorcami z regionu pomorskiego i nie tylko, co przełożyło się na realizację 142 projektów efektywnościowych i pozyskanie ponad 15.500 toe. Wśród nich znalazły się takie, jak modernizacje sieci cieplnych, termomodernizacje, likwidacja piecyków gazowych, wymiana lub modernizacja źródeł ciepła.

PGE Energia Ciepła/Michał Perzyński