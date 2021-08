PGE Energia Ciepła i Polimex Mostostal podpisały umowę na budowę kotłowni gazowej w Rzeszowie Alert

Fot. PGE Energia Ciepła

PGE Energia Ciepła podpisała umowę z Polimexem Mostostal. Podmioty zbudują nową kotłownie gazową w elektrociepłowni rzeszowskiej. Projekt ma się zakończyć w pierwszym kwartale 2023 roku.

PGE Energia Ciepła podaje, że budowa kotłowni gazowej zostanie zrealizowana na podstawie umowy, która została podpisana piątego sierpnia 2021 roku z konsorcjum firm Polimex Energetyka i Polimex Mostostal.

Realizator, zgodnie z umową, zakończy prace związane z budową, montażem i uruchomieniem kotłowni gazowej w I kwartale 2023 roku. Do jego zadań, poza przygotowaniem projektu i budową kotłowni gazowej, należeć będzie jej rozruch, przekazanie do eksploatacji oraz serwis gwarancyjny – czytamy w komunikacie PGE.

Spółka podkreśla, że dzięki temu już za dwa lata z rzeszowskiej elektrociepłowni popłynie ciepło produkowane w sposób ekologiczny.

– Budowa proekologicznej jednostki gazowej w Rzeszowie to bardzo ważna inwestycja, która wpisuje się w strategię Grupy PGE, zgodnie z którą do 2030 roku planowane jest korzystanie w 70 proc. ze źródeł zero- i niskoemisyjnych w produkcji ciepła. Miks energetyczny Polski ulega zmianie. To właśnie źródła gazowe stają się realną opcją zastąpienia bloków węglowych. Kotłownia gazowa w rzeszowskiej elektrociepłowni zagwarantuje produkcję ciepła i energii elektrycznej w sposób efektywny i przyjazny dla środowiska – podkreśla Przemysław Kołodziejak, prezes zarządu PGE Energia Ciepła.

– Stoimy obecnie przed wielkimi wyzwaniami inwestycyjnymi. Projekt budowy kotłowni gazowej jest bardzo ważny z punktu widzenia rozwoju naszej elektrociepłowni. Zastosowanie nowoczesnej technologii, wysokosprawnych urządzeń oraz niskoemisyjnego paliwa w kotłowni gazowej, pozwoli na produkcję ciepła w sposób bardziej efektywny i przyjazny dla środowiska. Po przekazaniu tej inwestycji do eksploatacji do mieszkańców popłynie ciepło wytworzone z niskoemisyjnych źródeł – powiedział Paweł Majewski, dyrektor Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Rzeszowie.

– Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal od lat specjalizuje się w realizacji obiektów budownictwa energetycznego. Nowe źródło ciepła jakie zbudujemy w Rzeszowie to kolejny projekt energetyczny jaki Polimex realizuje dla Grupy PGE. Jestem przekonany, że będzie to również nasz kolejny wspólny sukces – powiedział Krzysztof Figat, prezes Polimexu Mostostal.

PGE podaje, że kotłownia gazowa będzie składać się z sześciu identycznych kotłów o mocy minimum 31 MWt każdy, które będą wyposażone w niskoemisyjne palniki gazowe. Kotły wraz z urządzeniami towarzyszącymi zostaną zabudowane w sposób stacjonarny, w nowym budynku kotłowni gazowej na terenie rzeszowskiej elektrociepłowni. Całkowita moc cieplna kotłowni gazowej wyniesie min. 186 MWt.

Polska Grupa Energetyczna/Jędrzej Stachura