PGE Energia Ciepła inauguruje kampanię medialną „Ciesz się ciepłem przez cały rok” Alert

Elektrociepłownia Kraków. Fot. PGE

– PGE Energia Ciepła – należąca do Grupy Kapitałowej PGE – zapewnia ciepło w domach 2 mln odbiorców w 14 miastach w Polsce. Spółka dba o komfort cieplny odbiorców, zapewniając ciepło nawet wiosną i latem. W kampanii medialnej, trwającej od 20 do 27 kwietnia, pod hasłem „Ciesz się ciepłem przez cały rok” spółka zachęca mieszkańców polskich miast do skorzystania z usługi, która zapewni komfort cieplny przez 365 dni w roku – czytamy w komunikacie spółki.

Sezon grzewczy, czyli czas kiedy odbiorcy intensywnie korzystają z ogrzewania, trwa zazwyczaj od października do początku maja i jest pojęciem umownym. Jego rozpoczęcie warunkowane jest wyłącznie potrzebami odbiorców. Decydującym czynnikiem wyznaczającym korzystanie z ogrzewania przez klientów jest zazwyczaj pogoda, która bywa zmienna. Dlatego niezależnie od pory roku każdy odbiorca ciepła sieciowego może zapewnić sobie komfort cieplny, korzystając z usługi „ciepło przez cały rok”

– PGE Energia Ciepła produkuje i dostarcza ciepło dla mieszkańców miast niezależnie od pogody czy trwających modernizacji w naszych elektrociepłowniach. Dzięki całorocznej możliwości dostawy ciepła, klient nie musi inwestować w dodatkowe rozwiązania grzewcze, takie jak np. grzejniki elektryczne. Jednocześnie wspomagamy walkę o czyste powietrze, poprzez ograniczanie tzw. niskiej emisji powstającej przez spalanie węgla i odpadów w domowych paleniskach – mówi Przemysław Kołodziejak, prezes zarządu PGE Energia Ciepła.

Wszystkie elektrociepłownie należące do PGE Energia Ciepła w 14 polskich miastach (Kraków, Gdańsk, Gdynia, Wrocław, Rzeszów, Lublin, Bydgoszcz i Kielce, Toruń, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, Szczecin, Zgierz i Siechnice) pracują i są gotowe dostarczyć klientom ciepło przez cały rok. Latem wytwarzają głównie energię elektryczną i ciepło do podgrzania wody użytkowej, ale w razie ochłodzenia są gotowe zwiększyć produkcję na cele ogrzewania i tym samym elastycznie odpowiadać na potrzeby mieszkańców. Właściciele lub zarządcy budynków (spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty) mogą włączyć ogrzewanie w każdej chwili, na podstawie wniosku do dystrybutora ciepła.

– Usługa „ciepło przez cały rok” oparta jest na tzw. automatyce pogodowej, czyli urządzeniach zainstalowanych w węzłach cieplnych, które sterują dostawami ciepła w zależności od temperatury panującej na zewnątrz budynku. Gdy temperatura spada poniżej określonego poziomu, węzeł włącza się i uruchamia dopływ ciepła do budynku, a gdy wzrasta – dopływ ciepła zostaje automatycznie wstrzymany. Temperaturę graniczną, która wyznacza uruchomienie dostaw ciepła, zawsze określa klient w zależności od swoich potrzeb. Pozostawienie włączonego węzła nie powoduje dodatkowych kosztów – płacimy tylko za dostarczone ciepło, z którego faktycznie skorzystaliśmy – mówi Paweł Kaliński, dyrektor Departamentu Rynku Ciepła PGE Energa Ciepła.

– Utrzymywanie przez cały rok komfortu cieplnego w mieszkaniu to nie tylko kwestia naszego dobrego samopoczucia. Ma to także istotny wpływ na stan techniczny budynku oraz na nasze zdrowie. Ciepło w mieszkaniu to nie tylko temperatura powietrza, które nas otacza. To również ogrzewanie ścian i innych elementów konstrukcyjnych. Utrzymywanie stałej temperatury – a więc niewychładzanie budynku – powoduje, że ściany i stropy nie mają szans zawilgotnieć i okresowo osuszamy wilgotne łazienki. To z kolei ustrzeże nas przed niebezpiecznymi dla zdrowia i konstrukcji budynków mikroorganizmami, między innymi grzybami na ścianach. Ponadto odpowiednia temperatura pozwala uniknąć infekcji, które są szczególnie częste wiosną i jesienią – podaje spółka.

PGE Energia Ciepła/Michał Perzyński