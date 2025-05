PGE Energia Odnawialna buduje elektrownie solarne o mocy 205 MW

W 2025 roku Grupa PGE planuje oddać do użytku przemysłowe farmy fotowoltaiczne o mocy 140 MW – dowiedział się Biznes Alert. To pozwoli zwiększyć moce wytwórcze elektrowni słonecznych o 60,8 procent do 370 MW. Będą to PV Kleszczów (50 MW), PV Wrzosów (32 MW) czy PV Srebrzyszcze (30 MW). Obowiązująca strategia przewiduje rozwój tego segmentu do ponad 3 GW mocy zainstalowanej do 2030 roku.

PGE Polska Grupa Energetyczna to największy producent energii z OZE w naszym kraju. Jej spółka PGE Energia Odnawialna ma łącznie 2,66 GW zielonych mocy. Na co składają się 33 hydroelektrownie, o łącznej mocy 1633 MW, 21 lądowych farm wiatrowych (797,2 MW) oraz 49 elektrowni fotowoltaicznych (229,6 MW, z projektami bez odbioru końcowego). Jej zeroemisyjne portfolio wytwórcze powiększa się głównie dzięki inwestycjom typu greenfield w fotowoltaice. Przez co pozycja PGE Energia Odnawialna, jako lidera jest podgryzana jest coraz skuteczniej przez konkurentów.

Inwestycje w farmy o mocy 205 MW

Z ostatniego raportu finansowego PGE dla inwestorów giełdowych można wyczytać, że w czwartym kwartale 2024 roku moc zielonych aktywów produkcyjnych powiększyła się o 32,8 MW, dzięki oddaniu do użytku czterech przemysłowych farm fotowoltaicznych. Są to PV Żółtańce, o łącznej mocy 14,8 MW, obecnie trzecia największa w grupie PGE, zajmująca blisko 20 ha powierzchni, i mogąca produkować .16,1 GWh energii rocznie. A także PV Tyszki Wątołowo (10 MW), PV Pokrzywnica (7 MW) i niewielka PV Klejniki (1 MW).

Jak wynika z informacji przekazanych Biznes Alert przez spółkę na koniec marca 2025 roku moc farm fotowoltaicznych nie zmieniła się, ale kolejne duże jednostki są w trakcie budowy. Są to PV Kleszczów (50 MW), PV Wrzosów (32 MW), PV Srebrzyszcze (30 MW) oraz trzeci etap PV Jeziórko (30 MW), zlokalizowanej na Podkarpaciu największej farmy solarnej w grupie PGE. W sumie realizowane obecnie inwestycje obejmują 205 MW solarnych mocy.

Długa droga do strategicznego celu

W całym 2024 roku o PGE Energia Odnawialna oddała do użytku (po odbiorach technicznych) 180,4 MW mocy w wielkoskalowej fotowoltaice, co było rekordem w historii energetycznej grupy. Dzięki tym inwestycjom produkcja energii ze słońca wzrosła o 400 procent do 149 GWh (na 3,21 TWh z zielonych źródeł ogółem).

W tym roku uruchomionych ma być co najmniej 140 MW paneli solarnych, co pozwoli zwiększyć moce wytwórcze elektrowni słonecznych o 60,8 procent do 370 MW (trzeci etap PV Jeziórko ma być ukończony w 2026 roku, i potem farma gigant będzie jeszcze rozbudowywana).

W 2024 roku nakłady inwestycyjne w segmencie energia odnawialna wyniosły 1,82 miliarda złotych (1,65 miliarda złotych memoriałowo), w tym 1,3 miliarda złotych przeznaczono na projekty rozwojowe (budowa morskich farm wiatrowych, realizacja farm PV oraz modernizacje Elektrowni Wodnej Dębe i Elektrowni Szczytowo-Pompowej Porąbka-Żar). Inwestycje – zgodnie z unijną systematyką – w segmencie produkcja energii elektrycznej z wykorzystaniem technologii fotowoltaicznej wyniosły 374 miliony złotych. W tym roku wydatki Grupy PGE na OZE mają wzrosnąć, a głównie z powodu rozpoczęcia realizacji projektu Baltica 2.

W przygotowaniu na zaawansowanym etapie (w procesie uzyskiwania warunków technicznych przyłączenia) są projekty farm fotowoltaicznych o mocy 770 MW. Obowiązująca strategia Grupy PGE (przygotowana przez poprzedni zarząd) przewiduje rozwój tego segmentu do ponad 3 GW mocy zainstalowanej do 2030 roku. A to oznacza, że powinien zwiększyć się on nawet 10-krotnie w ciągu sześciu lat.

Tomasz Brzeziński