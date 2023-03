PGE chce wybudować prawie 100 MW nowych mocy OZE na Podkarpaciu Alert

PGE Energia Odnawialna zamierza uruchomić instalacje ze źródeł odnawialnych o łącznej mocy blisko 100 MW na terenie Strategicznego Parku Inwestycyjnego Euro-Park Stalowa Wola. W tym celu podpisane zostało porozumienie z Miastem Stalowa Wola oraz spółką Euro-Park Stalowa Wola z Grupy Kapitałowej Agencji Rozwoju Przemysłu. Wyprodukowana w nowych instalacjach zielona energia będzie wykorzystywana na potrzeby miasta oraz przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie Parku Inwestycyjnego oraz Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Panele fotowoltaiczne. Mikroinstalacja OZE. Fot. Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl

– To porozumienie to kolejny przykład modelowej współpracy między miejscowym samorządem, a PGE. Na początku roku rozpoczęliśmy budowę największego w naszej historii przyłącza sieciowego dla Strategicznego Parku Inwestycyjnego Euro-Park Stalowa Wola, teraz planujemy wspólne inwestycje w odnawialne źródła energii. Zamierzamy uruchomić tu farmy wiatrowe i fotowoltaiczne energii o łącznej mocy blisko 100 MW oraz magazyny energii o pojemości do 30 MWh. To wszystko sprawi, że więcej zielonej energii trafi do sieci, a nowoczesna sieć dystrybucyjna zapewni pewniejsze dostawy tańszej energii dla naszych klientów – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes PGE.

Zgodnie ze wstępnymi założeniami budowa pierwszych instalacji może ruszyć już za rok. Grupa PGE będzie mieć do dyspozycji ponad 70 ha gruntów, na których można uruchomić elektrownie słoneczne o łącznej mocy 70 MW. Dodatkowo rozważana jest też budowa 7 turbin wiatrowych o mocy do 4 MW każda, centrum serwisowego OZE oraz magazynów energii o pojemności do 30 MWh.

Planując uruchomienie inwestycji OZE na terenie Strategicznego Parku Inwestycyjnego Euro-Park Stalowa Wola kontynuujemy nasze działania inwestycyjne w regionie. Już teraz w pobliskiej Gminie Grębów trwają pracę związane z budową jednej z największych w Polsce farm fotowoltaicznych PV Jeziórko. Docelowo w 2024 roku osiągnie ona moc 153 MW – mówi Marcin Karlikowski, prezes zarządu PGE Energia Odnawialna. Strategiczny Park Inwestycyjny Euro-Park Stalowa Wola to teren o powierzchni blisko tysiąca hektarów, który został przeznaczony pod inwestycje przemysłowe, związane ze wspieraniem rozwoju i wdrażaniem nowoczesnych technologii w dziedzinie energii, elektromobilności, transportu, technologii wodorowej, lotnictwa oraz motoryzacji.

Polska Grupa Energetyczna/Michał Perzyński