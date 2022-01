PGE Energia Odnawialna zmodernizuje Elektrownię Wodną Gubin Alert

Elektrownia Wodna Gubin. Fot. Polska Grupa Energetyczna

PGE Energia Odnawialna poinformowała, że Elektrownia Wodna Gubin zostanie zmodernizowana. W obiekcie zostaną wymienione m.in. dwa hydrozespoły, a trzeci przejdzie kapitalny remont. Inwestycję dofinansuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przeznaczając na ten cel ponad sześć milionów złotych.

PGE Energia Odnawialna rozpisze przetarg na wykonanie wszystkich prac. W pierwszej kolejności wymienione zostaną hydrozespoły Hz 3 i Hz 2 wraz całym zapleczem technologicznym. Następnie odnowiony będzie hydrozespół Hz 1 w tym: aparat kierowniczy, wirnik, łożysko nośne i główne oraz generator transformatora. Spółka planuje zakończenie modernizacji całej elektrowni w pierwszym kwartale 2024 roku.

– Dzięki tej inwestycji Elektrownia Wodna Gubin będzie mogła bezawaryjnie pracować przez kolejne 40 lat, zwiększając swoje możliwości produkcyjne o 10 procent z obecnych 4405 MWh do 4845 MWh. Pozwoli to zaspokoić zapotrzebowanie na energię elektryczną ok. 2000 gospodarstw domowych – mówi Marcin Karlikowski, prezes PGE Energia Odnawialna.

Modernizacja Elektrowni Wodnej Gubin to kolejna tego typu inwestycja w ostatnim czasie realizowana przez PGE Energia Odnawialna. W 2021 roku gruntownie wyremontowano Małą Elektrownię Wodną Myczkowce. Obecnie prowadzone są prace przy Elektrowni Wodnej Dębe oraz prowadzone jest postępowanie przetargowe na modernizacje Elektrowni Szczytowo-Pompowej Porąbka-Żar.

– Rozwój hydroenergetyki to jeden z filarów transformacji polskiego sektora energetycznego. Z tym większą satysfakcją przekazujemy dotację tak doświadczonemu w zakresie rozwoju OZE beneficjentowi jak PGE Energia Odnawialna. Dzięki zastosowaniu solidnych, nowoczesnych, a jednocześnie nieskomplikowanych technologii, dofinansowany projekt pozwoli na długoletnią, w pełni „zieloną” produkcję energii elektrycznej. Co ważne, modernizacja Elektrowni Wodnej Gubin wpisuje się w rozwój zrównoważonej gospodarki wodnej. Zastosowane zostaną tu rozwiązania chroniące bioróżnorodność i harmonijne funkcjonowanie organizmów rzecznych, w tym lokalnych gatunków ryb. To doskonały przykład połączenia ekologii z ekonomią, wielowiekowego dziedzictwa w zakresie wykorzystywania hydroenergetyki z nowoczesną technologią – podkreśla Artur Michalski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Elektrownia Wodna Gubin jest jednym z najstarszych obiektów hydrotechnicznych w Polsce Wybudowano ją w 1905 roku w korycie rzeki Nysa Łużycka. Posiada trzy hydrozespoły z turbiną Kaplana o łącznej mocy ok 1,1 MW – czytamy w komunikacie.

PGE Energia Odnawialna/Jędrzej Stachura