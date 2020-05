PGE: Koronawirus nie zmniejszył popytu na ciepło w Polsce Alert

PGE Energia Ciepła, należąca do Grupy Kapitałowej PGE, zapewnia ciepło dwóm milionom odbiorców. Ze względu na duże wahania temperatury spółka zachęca mieszkańców do utrzymania ogrzewania, aby zachować w domach komfort cieplny.

Pogoda i ogrzewanie

Sezon grzewczy, czyli czas kiedy odbiorcy intensywnie korzystają z ogrzewania, trwa zazwyczaj od października do początku maja i jest pojęciem umownym, gdyż jego rozpoczęcie warunkowane jest wyłącznie potrzebami odbiorców. Według PGE, decydującym czynnikiem wyznaczającym korzystanie z ogrzewania przez klientów jest zazwyczaj pogoda. Widać to było chociażby po zeszłorocznym okresie (2018/2019), kiedy ze względu na niskie temperatury klienci korzystali z ogrzewania prawie do końca maja.

PGE podkreśla, że sytuacja epidemiczna, trwająca od marca, zasadniczo nie wpłynęła na poziom zapotrzebowania na ciepło. Na wniosek klientów skróceniu uległ jedynie okres grzewczy dla obiektów, które w związku z pandemią ograniczyły lub zaprzestały działalności. Obecnie w miastach, w których spółkach posiada sieci ciepłownicze, czyli w Toruniu, Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim, Siechnicach i Zgierzu, ok. 85 procent klientów obsługiwanych przez PGE Energii Ciepła ma włączone ogrzewanie.

Wszystkie elektrociepłownie należące do PGE Energia Ciepła w 13 polskich miastach (Kraków, Gdańsk, Gdynia, Wrocław, Rzeszów, Lublin, Bydgoszcz i Kielce, Toruń, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, Zgierz i Siechnice) pracują przez cały rok. Latem wytwarzają głównie energię elektryczną i ciepło na potrzeby ciepłej wody użytkowej, ale w razie ochłodzenia są gotowe zwiększyć produkcję na cele ogrzewania i tym samym elastycznie reagować na potrzeby mieszkańców. Właściciele lub zarządcy budynków (spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty) mogą włączyć ogrzewanie w każdej chwili na podstawie wniosku do dystrybutora ciepła. Elektrociepłownie PGE Energia Ciepła są gotowe przez 365 dni w roku, by dostarczyć klientom ciepło.

– Usługa dostarczania ciepła przez cały rok oparta jest o tzw. automatykę pogodową, czyli urządzenia zainstalowane w węzłach cieplnych, które sterują dostawami ciepła w zależności od temperatury panującej na zewnątrz budynku. Gdy temperatura spada poniżej określonego poziomu, węzeł włącza się i uruchamia dopływ ciepła do budynku, a gdy wzrasta – dopływ ciepła zostaje automatycznie wstrzymany. Temperaturę graniczną, która wyznacza uruchomienie dostaw ciepła, zawsze określa klient w zależności od swoich potrzeb – mówi Paweł Kaliński, dyrektor departamentu rynku ciepła PGE Energa Ciepła.

Według PGE zapewnienie całorocznego ogrzewania w mieszkaniach pozytywnie wpływa na stan techniczny budynku. Korzystanie z ciepła sieciowego jest bezpiecznym i komfortowym rozwiązaniem dla odbiorców, a dodatkowo najlepszym sposobem ograniczenia niskiej emisji w mieście.

