PGE pogodzi węgiel z OZE i zbuduje fotowoltaikę na terenie Elektrowni Opole Alert

Farma fotowoltaiczna w Elektrowni Opole. Grafika: Polska Grupa Energetyczna

Polska Grupa Energetyczna postawi farmę fotowoltaiczną na terenie Elektrowni Opole.

Na mocy umowy, o której informuje PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, PGE Energia Odnawialna wydzierżawi od PGE GiEK grunty o łącznej powierzchni ok. 2,1 ha. Pod inwestycję fotowoltaiczną trafi część terenu przy rezerwowym składowisku odpadów paleniskowych „Groszowice” należącego do Elektrowni Opole.

PGE GiEK przypomina, że Elektrownia Opole to kolejny oddział spółki PGE GiEK, na terenie którego zbudowana zostanie farma słoneczna. W listopadzie 2019 roku spółka wydzierżawiła PGE Energii Odnawialna ok. 100 ha gruntów należących do Elektrowni Bełchatów. Powstanie na nich jedna z największych w kraju instalacja fotowoltaiczna, której produkcja wystarczy na pokrycie potrzeb energetycznych niemal 30 tys. gospodarstw domowych.

Polska Grupa Energetyczna/Wojciech Jakóbik