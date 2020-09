PGE Energia Ciepła zakończyła modernizację instalacji odsiarczania spalin w Krakowie Alert

Elektrociepłownia Kraków. Fot. BiznesAlert.pl

PGE Energia Ciepła zakończyła modernizację instalacji mokrego odsiarczania spalin (IMOS) elektrociepłowni w Krakowie. Działania te ograniczą emisję tlenków siarki oraz pyłu – informuje CIRE.PL.

Elektrociepłownia i konkluzje BAT

Dzięki modernizacji instalacji mokrego odsiarczania spalin (IMOS) dwukrotnie spadnie emisja tlenków siarki oraz pyłu. Tym samym krakowska elektrociepłownia dostosowała swoje instalacje do nowych norm środowiskowych, które będą obowiązywały od sierpnia 2021 roku – podaje CIRE.PL.

Ostatnie miesiące to czas intensywnych inwestycji i remontów w PGE Energia Ciepła m.in. związanych z przyjętą strategią dostosowania instalacji krakowskiej elektrociepłowni do wymogów określonych w konkluzjach BAT dla dużych obiektów energetycznego spalania. Prace modernizacyjne dotyczące urządzeń instalacji odsiarczania spalin w krakowskiej elektrociepłowni trwały łącznie ponad dwa miesiące. W instalacji mokrego odsiarczania spalin (IMOS) została dołożona półka sitowa w celu obniżenia emisji tlenków siarki do powietrza. Na kominie IMOS zamontowano również dodatkową instalację do ciągłego monitoringu emisji – czytamy na portalu.

– Program inwestycyjny PGE Energia Ciepła wpisuje się w długofalowy proces umacniania pozycji naszej spółki na rynku ciepła oraz jako partnera miast i regionów w ich zrównoważonym rozwoju. Prace dostosowujące instalacje do przyszłych norm środowiskowych trwają w elektrociepłowniach we Wrocławiu, Gdańsku, Gdyni, Kielcach i w Krakowie – mówi Przemysław Kołodziejak, p. o. prezesa zarządu PGE Energia Ciepła.

– Prace zmierzające do dostosowania krakowskiej elektrociepłowni do nowych norm emisyjnych, wymagają koordynacji działań służb remontowych, eksploatacyjnych, handlowych oraz BHP. W tym celu opracowano aż sześć projektów zmierzających do dostosowania urządzeń do nowych wymogów środowiskowych. Jednocześnie zainicjowano szereg rozwiązań, które w czasie inwestycji miały na celu utrzymanie sprawności pozostałych urządzeń oraz instalacji w elektrociepłowni – mówi Grzegorz Żebrowski, dyrektor krakowskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła.

CIRE.PL/Jędrzej Stachura