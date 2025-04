PGE Energia Odnawialna odpala dużą farmę fotowoltaiczną

Grupa PGE może już oficjalnie produkować energię elektryczną z farmy fotowoltaicznej PV Żółtańce o mocy 15 MW, zlokalizowanej w województwie lubelskim. Projekt, który kosztował około 60 milionów złotych zapewni 16 GWh energii rocznie. W kolejce po koncesję czekają jeszcze dwie znaczne większe jednostki.

PGE Energia Odnawialna, będą częścią PGE Polskiej Grupy Energetycznej to największy producent energii z OZE w Polsce. Firma ma 33 hydroelektrownie, o łącznej mocy 1633 MW, 21 lądowych farm wiatrowych (797,2 MW), oraz 43 elektrownie solarne (196,8 MW). Jej solarne portfolio wytwórcze pod koniec marca 2025 roku oficjalnie powiększyło się o farmę fotowoltaiczną PV Żółtańce, o łącznej mocy 15 MW, obecnie trzecią największą w grupie PGE. Elektrownia, zlokalizowana przy miejscowości Żółtańce w gminie Chełm w województwie lubelskim zajmuje blisko 20 ha powierzchni.

Kilka lat do szczęśliwego finału

24 marca 2025 roku Urząd Regulacji Energetyki rozszerzył zakres koncesji dla PGE EO o PV Żółtańce, kończąc proces inwestycyjny tego projektu. Prace nad nim trwały kilka lat. Pozwolenie na budowę inwestor uzyskał w październiku 2022 roku. Generalnym wykonawcą — w formule zaprojektuj i wybuduj — była Polimex Budownictwo należąca do giełdowej grupy inżynieryjno-budowlanej Polimex Mostostal, wybrana pod koniec maja 2023 roku. Wartość kontraktu określono wówczas na 46,1 miliona złotych netto, czyli 56,5 miliona złotych brutto.

Oddanie do użytku wszystkich trzech etapów PV Żółtańce planowano na początek II kwartału 2024 roku, choć umowa z generalnym wykonawcą przewidywała, że prace zostaną zakończone 31 lipca 2024 roku. Dwa lata temu nie planowano budowy magazynu energii, ale PGE Energia Odnawialna nie wykluczała wówczas takiej inwestycji w przyszłości. Niedawno zarząd PGE ogłosił, że chce zbudować ponad 800 bateryjnych jednostek w całej Polsce. Do lubelskiego może trafić jeden z nich, by magazynować energię produkowaną w pikach solarnych.

Produkcja może zwiększyć się o 10 procent

Prognozowana produkcja energii elektrycznej każdej z trzech elektrowni, które tworzą farmę PV Żółtańce to 5371 MWh na rok. To oznacza, że cała farma, dzięki panelom bifacjalnym będzie mogła produkować ponad 16,1 GWh zeroemisyjnej energii rocznie, To tyle, co średnie roczne zapotrzebowanie na energię 8 tysięcy gospodarstw domowych w Polsce (we wsi Żółtańce mieszka około 300 osób). W 2024 roku, według szacunkowych wyników Grupy PGE (ostateczne zostaną zaprezentowane 15 kwietnia) farmy należące do PGE Energia Odnawialna wyprodukowały 0,15 TWh energii ze słońca. Włączenie kolejnej farmy do produkcyjnego portfolio może zwiększyć generację z fotowoltaiki o 10,7 procent.

Trzecia farma ulokowana jest w lubelskim

Farma solarna w Żółtańcach jest jedną z trzech dużych jednostek, jakie PGE Energia Odnawialna budowała w woj. lubelskim. I to najmniejszą. Druga jednostka to PV Wrzosów o mocy 32 MW (gmina Borki, powiat radzyński). 4-krotnie większa elektrownia, która powstała kilka kilometrów od Chełma to PV Srebrzyszcze o mocy 60 MW, największa w regionie. Tych dwóch farm nie ma jeszcze w rejestrze koncesji wydawanych wytwórcom energii przez URE, ani w prezentacji inwestorskiej PGE. W sumie w lubelskim powstaną farmy o mocy 107 MW, co oznacza inwestycje rzędu 400-500 milionów złotych.

Obowiązująca nadal strategia Grupy PGE przewiduje wybudowanie do końca 2030 roku farm fotowoltaicznych o łącznie 3 GW mocy zainstalowanej. Przypomnijmy, że na koniec września 2024 roku portfel wytwórczy liczył 43 jednostki o łącznie 196,8 MW mocy. Trzy farmy z woj. lubelskiego powiększą ją więc o połowę, ale droga do realizacji strategicznych planów wciąż będzie daleka. W 2024 roku generacja ze słońca wzrosła o 400 procent, przy spadku całego wolumenu wyprodukowanej energii w Grupie o PGE o 1 procent, do 56,16 TWh. Stanowiła jednak tylko 0,27 procent.