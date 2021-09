PGE prezentuje wyniki za pierwsze półrocze 2021 roku (NA ŻYWO) Energetyka

Konferencja PGE. Fot. Michał Perzyński

Witamy w relacji na żywo z konferencji prasowej Polskiej Grupy Energetycznej, podczas której zaprezentowane zostaną wyniki finansowe koncernu za pierwsze półrocze 2021 roku. Materiał jest aktualizowany na bieżąco.

Wyniki PGE za pierwsze półrocze 2021 roku

11.05

Konferencja wynikowa PGE dobiegła końca. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do śledzenia kolejnych relacji na żywo.

10.50

– Nie myślimy o inwestowaniu w SMR. Sprzedaliśmy spółkę PGE EJ1, teraz proces budowy atomu jest nadzorowany bezpośrednio przez państwo. SMR to technologia przyszłości, my chodzimy twardo po ziemi, musimy myśleć o sprawdzonych technologiach i bezpieczeństwie dostaw – powiedział Wojciech Dąbrowski.

– Nie myślimy o inwestowaniu w #SMR. Sprzedaliśmy spółkę PGE EJ1, proces budowy atomu jest nadzorowany bezpośrednio przez państwo. To technologia przyszłości, my chodzimy twardo po ziemi, musimy myśleć o sprawdzonych technologiach i bezpieczeństwie dostaw – powiedział Dąbrowski. — BiznesAlert.pl ⚡ (@BiznesAlert) September 29, 2021

10.40

– Na pięć lat mamy pewność, że będziemy mieć rynek mocy dla węgla, zobaczymy co dalej. Polska musi być suwerenna energetycznie, nie możemy dopuścić do tego, by aktywa węglowe zostały zamknięte, bo nie będziemy mieli energii. Nie da się w ciągu kilku lat przeprowadzić transformacji energetycznej w sposób taki, w jaki wyobrażają to sobie niektórzy politycy z Komisji Europejskiej. Jestem przekonany, że spotkamy się ze zrozumieniem ze strony Komisji Europejskiej, wiceprzewodniczący Timmermans rozumie specyfikę Polski, jesteśmy unikatowym krajem. Jeśli chcemy przejść na gaz, musimy mieć możliwość otrzymywania wsparcia dla źródeł gazowych – mówi prezes PGE.

– Na pięć lat mamy pewność, że będziemy mieć rynek mocy dla węgla, zobaczymy co dalej. #Polska musi być suwerenna energetycznie, nie możemy dopuścić do tego, by aktywa węglowe zostały zamknięte, bo nie będziemy mieli energii – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes @Grupa_PGE. pic.twitter.com/PwDyLiccwM — BiznesAlert.pl ⚡ (@BiznesAlert) September 29, 2021

10.30

– Projekt wydzielenia aktywów węglowych idzie zgodnie z planem. Podpisaliśmy porozumienie z Tauronem, Eneą i Energą, MAP rozpoczęło dialog z KE w tej kwestii, zakładamy, że w tym procesie nastąpi realna wycena aktywów, zakładamy, że finalizacja projektu nastąpi w przyszłym roku – powiedział prezes PGE.

– Życzylibyśmy sobie, żeby utrzymać dobre wyniki w przyszłym roku, ale nie wszystko od nas zależy. Ceny uprawnień do emisji CO2 są na poziomie 60 euro, spodziewamy się tu gorszej sytuacji. Produkujemy ponad nasze założenia planowe, mieliśmy za sobą bezwietrzne lato, pracowaliśmy ponad plan z naszymi maszynami, jesteśmy dzisiaj eksporterem, a nie importerem energii. Przychody z rynku mocy nie pokryją wszystkich kosztów w przyszłym roku. Jeśli chodzi o obrót, mieliśmy pozytywną kontraktację, obserwujemy bardzo dużą zmienność rynku, co zagraża bilansowaniu energii. Trudno przewidzieć jak będzie zachowywał się rynek, reagujemy na zmiany cen na bieżąco – zaznacza prezes PGE Wojciech Dąbrowski.

10.25

– Zapotrzebowanie na energię elektryczną rośnie, dlatego powinny poprawić się wyniki segmentu dystrybucji. Obrót praktycznie zrealizował już to, co miał zaplanowane w tym roku – powiedział wiceprezes Lechosław Rojewski.

Wydatki inwestycyjne w drugim kwartale 2021 roku w @Grupa_PGE prezentowały się następująco: pic.twitter.com/ViAyC376Zk — BiznesAlert.pl ⚡ (@BiznesAlert) September 29, 2021

10.12

– Na wzrost produkcji energii z węgla brunatnego wpływ miało uruchomienie nowego bloku w Elektrowni Turów. Jeśli chodzi produkcję z OZE, widzimy stabilny wzrost z roku na rok, chociaż warunki pogodowe temu nie sprzyjały – powiedział wiceprezes Rojewski.

.@Grupa_PGE prezentuje główne czynniki budowy wartości EBITDA podczas konferencji wynikowej pic.twitter.com/7AIzViETyn — BiznesAlert.pl ⚡ (@BiznesAlert) September 29, 2021

10.06

– Wzrost PKB w badanym okresie przełożył się na wzrost zużycia energii elektrycznej. Wpływ na wzrost produkcji energii miały dodatni wynik w eksporcie. Mieliśmy do czynienia ze spadkiem wietrzności, w nadchodzącym kwartale również spodziewamy się większego eksportu energii w stosunku do importu. Bieżące wyniki finansowe są zdeterminowane sytuacją na rynkach energii elektrycznej. Ceny uprawnień do emisji CO2 są główną determinantą kształtującą ceny energii, przełożyły się na spadek marży z aktywów konwencjonalnych. Zostało to zrównoważone rynkiem mocy – mówi Lechosław Rojewski, wiceprezes ds. finansowych PGE.

– Ceny uprawnień do #EmisjeCO2 są główną determinantą kształtującą #CenyEnergii, przełożyły się na spadek marży z aktywów konwencjonalnych. Zostało to zrównoważone rynkiem mocy – mówi Lechosław Rojewski, wiceprezes ds. finansowych @Grupa_PGE. pic.twitter.com/KqwIix9amE — BiznesAlert.pl ⚡ (@BiznesAlert) September 29, 2021

10.02

– Podpisaliśmy porozumienie o współpracy w zakresie wydzielenia aktywów węglowych i ich integracji w ramach NABE. Zawarliśmy porozumienie z PGG – jest to gwarancja stabilności ceny oraz dostaw węgla kamiennego – powiedział prezes PGE.

– Co do o sporu o Kopalnię Turów, mamy wsparcie strony rządowej w procesie negocjacyjnym z Czechami, jeśli chodzi o badania i ekspertyzy. Skupiliśmy się na działaniach komunikacyjnych, polegających na wyjaśnieniu sytuacji w regionie szerokiej opinii publicznej. Tworzymy przestrzeń do dialogu na trójstyku granic – mówi Wojciech Dąbrowski.

9.58

Prezes Wojciech Dąbrowski zaznaczył, że PGE jest największym dostawcą ciepła w Polsce. – Przejęcie aktywów EDF to był dla nas doskonały biznes, który już zdążył się zwrócić. Gwarantujemy stabilność dostaw ciepła, realizujemy inwestycje poprawiające jakość powietrza w polskich miastach i ograniczamy emisję CO2. Optymalizujemy i koordynujemy działania elektrociepłowni w Grupie PGE, dokonujemy transformacji ciepłownictwa przy wykorzystaniu dedykowanych mechanizmów wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji oraz rynku mocy – powiedział.

9.55

– Energetyka odnawialna nie obędzie się bez mocy gazowych, dlatego inwestujemy w gaz. Inwestycja w Elektrowni Dolna Odra zakończy się w grudniu 2023 roku, zaawansowanie projektu przekroczyło 40 procent, a prace postępują zgodnie z harmonogramem. Realizujemy również inwestycję w Elektrowni Rybnik – podkreśla prezes PGE.

9.53

– Kolejnym krokiem milowym jest uruchomienie przetargu na generatory turbin wiatrowych. Podpisaliśmy również porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce – przyznał Wojciech Dąbrowski.

– Uruchomiliśmy magazyn energii na górze Żar o mocy 500 kW i pojemności 750 kWh, pracujemy nad projektem magazynu w Żarnowcu o mocy 200 MW, będzie to jedna z największych tego typu instalacji na świecie. Staramy się o dotacje, w programie magazynów energii mamy w planie wybudować 800 MW mocy – dodał.

9.50

– PGE pełni ważną rolę w społeczeństwie, wykracza ona poza wymiar finansowy. W pierwszym półroczu osiągnęliśmy rekordowy wynik EBITDA, strategia zaczęła przynosić wymierne efekty. W październiku minie rok od publikacji naszej strategii, wiemy jak dużo pracy przed nami, ale z satysfakcją możemy pokazać jak wiele już zrobiliśmy. Naszym kluczowym projektem są morskie farmy wiatrowe, w tym roku spełniliśmy nasze wszystkie założenia w tym zakresie. Finalizujemy wnioski o nowe pozwolenia, podjęliśmy współpracę z Tauronem i Eneą w obszarze kolejnych projektów – mówi prezes PGE.

Naszym kluczowym projektem są morskie farmy wiatrowe, w tym roku spełniliśmy nasze wszystkie założenia w tym zakresie. Finalizujemy wnioski o nowe pozwolenia, podjęliśmy współpracę z @TauronPE i @Grupa_Enea w obszarze kolejnych projektów – zaznacza prezes @Grupa_PGE. pic.twitter.com/dcERrKIzWj — BiznesAlert.pl ⚡ (@BiznesAlert) September 29, 2021

9.45

– Raport zintegrowany to tylko jeden z przykładów transparentności naszych działań. Zdecydowaliśmy się wziąć udział w badaniu Carbon Disclosure Project, udostępniliśmy informacje w zakresie zmian klimatu i ochrony zasobów wodnych – mówi prezes PGE Wojciech Dąbrowski.

Raport zintegrowany to tylko jeden z przykładów transparentności naszych działań. Zdecydowaliśmy się wziąć udział w badaniu Carbon Disclosure Project, udostępniliśmy informacje w zakresie zmian klimatu i ochrony zasobów wodnych – mówi prezes @Grupa_PGE Wojciech Dąbrowski. pic.twitter.com/mmThrZwCOJ — BiznesAlert.pl ⚡ (@BiznesAlert) September 29, 2021

9.40

– W ramach dialogu z inwestorami pokazujemy szerszy aspekt działań PGE. Robimy to poprzez raport zintegrowany. Tegoroczny raport jest szczególny – mówi o 2020 roku, kiedy została przyjęta strategia PGE. Krok po kroku pokazujemy jak strategia wpłynie na ewolucję modelu biznesowego grupy. Nie koncentrujemy się tylko na działalności stricte biznesowej, pokazujemy również zaangażowanie środowiskowe, społeczne i ład korporacyjny – mówi Filip Osadczuk, szef relacji inwestorskich PGE.

9.30

Konferencja prasowa rozpocznie się za chwilę. Szczegółowe wyniki finansowe można znaleźć tutaj.

Opracowali Michał Perzyński i Jędrzej Stachura