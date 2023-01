PGE zbuduje sieć LTE 450 MHz dla sektora energetycznego w ciągu 1,5 roku Alert

W przeciągu najbliższego 1,5 roku zbudujemy sieć LTE 450 MHz, którą będziemy oferować też innym grupom energetycznym – ocenił we wtorek prezes PGE Wojciech Dąbrowski. Wskazał, że firmy energetyczne do 2030 r. mają zamiar zainwestować w dystrybucję 130 mld zł.

PGE buduje sieć LTE 450 MHz

Prezes PGE we wtorek uczestniczył w zorganizowanej w Senacie konferencji pt. “Inwestycje w sieci przesyłowe i dystrybucyjne jako element transformacji energetycznej Polski”. Jak przekazał, firmy energetyczne na dystrybucję, w tym na budowę sieci energetycznych, do 2030 r. chcą wydać 130 mld zł. Wskazał, że obecnie rocznie to jest ok. 8 mld zł i “ta kwota musi się zwiększyć”. Zaznaczył, że w tej materii przedsiębiorstwa liczą na środki europejskie. Dąbrowski dodał, że jednym z elementów inwestycji w dystrybucję jest budowa przeznaczonej dla sektora energetycznego sieci radiowej LTE 450 MHz. Projekt realizowany jest przez PGE. – Tę łączność jak zbudujemy, myślę, że to nastąpi w przeciągu najbliższego 1,5 roku, będziemy tę usługę oferować naszym kolegom z innych grup energetycznych – poinformował. Wyjaśnił, że sieć LTE 450 MHz ma być wydzielona z innych sieci; ma być ona również zabezpieczona.

Wojciech Dąbrowski dodał we wtorek, że w ramach inwestycji dystrybucyjnych w ciągu najbliższych lat spółki energetyczne będą wymieniać liczniki na inteligentne. Jak podkreślił, będą one optymalizować zapotrzebowanie na energię, co w konsekwencji doprowadzi do obniżenia rachunków dla odbiorców.

Prezes PGE zwrócił ponadto uwagę, że inwestycje przewidywać będą także m.in. prowadzenie linii energetycznych pod ziemią, co ma zwiększyć ich bezpieczeństwo i poprawić niezawodność przesyłu energii.

Polska Agencja Prasowa/Michał Perzyński