PGE Toruń usprawni sieć ciepłowniczą i dostawy ciepła Alert

fot. Paweł Wyszomirski / PGE Energia Ciepła

PGE Toruń poinformowała, że planuje w tym roku przyłączyć do sieci ciepłowniczej blisko 40 budynków. Oprócz tego, spółka prowadzi pilotażowy projekt zmiany sposobu dostarczania ciepła oraz chce wprowadzić kolejne rozwiązania wpływające na efektywność dostaw ciepła.

Sieć ciepłownicza i dostawy ciepła

PGE Toruń prowadzi prace modernizacyjne na sieci ciepłowniczej (budowa i modernizacja pięciu kilometrów sieci ciepłowniczej, montaż ponad 100 indywidualnych węzłów) i przyłącza do niej nowe budynki. Firma wprowadza również nowe rozwiązania i usługi, które będą wspierały efektywność dostaw ciepła do klientów.

Spółka zaznacza, że w ramach tego pilotażowego projektu zamontuje zarówno podwęzły przymieszkaniowe, jak też nową armaturę i dostosuje ją do istniejącej niskoparametrowej sieci osiedlowej centralnego ogrzewania.

– W tym roku planujemy przyłączyć do sieci ciepłowniczej blisko 40 budynków o łącznej mocy cieplnej na poziomie około 8 MWt. Są to zarówno wielorodzinne budynki mieszkalne, jak i obiekty użytkowe np. toruński basen przy ul. Bażyńskich. Część z nich to nowopowstałe obiekty, inne – to budynki właścicieli, chcących zmienić ogrzewanie na efektywne i ekologiczne ciepło sieciowe – mówi prezes zarządu PGE Toruń Robert Kowalski.

Polska Grupa Energetyczna/Jędrzej Stachura