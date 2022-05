PGE i Uczelnia Łazarskiego uruchamiają kierunek studiów poświęcony offshore Alert

Polska Grupa Energetyczna i Uczelnia Łazarskiego podpisały umowę o uruchomieniu nowego kierunku studiów podyplomowych: „Morska energetyka wiatrowa: zarządzanie, przygotowanie i realizacja inwestycji”. O szczegółach na konferencji prasowej mówili prezes PGE i rektor Uczelni Łazarskiego.

Współpraca PGE i Uczelni Łazarskiego

– PGE wspólnie z jedną z najbardziej renomowanych uczelnich wyższych w Polsce uruchamia kierunek studiów, który będzie kształcił kadry do zarządzania budową morskich farm wiatrowych. Bałtyk będzie wielkim placem budowy, a PGE będzie tam największym inwestorem. Potrzebujemy wykwalifikowanej kadry zarządzającej. Będą tam uczestniczyli też pracownicy PGE, którzy będą mówić o swoich doświadczeniach. Przyszłość polskiej energetyki to dekarbonizacja i OZE, ważnym elementem będzie tu offshore. Dla chętnych będzie to nowatorski i nowoczesny program – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes Grupy Energetycznej.

Konferencja PGE i Uczelni Łazarskiego. Fot. Michał Perzyński

– Wydarzenia za naszą wschodnią granicą pokazują jak ważny jest rozwój alternatywnych źródeł energii. Cieszymy się, że będziemy mogli pomóc w tworzeniu kadr, które będą brały udział w ważnych przedsięwzięciach. Kierunek studiów pozwoli pozyskać wiedzę od osób, które mają duże doświadczenie. Jestem przekonany, że będziemy przekazywać bardzo użyteczną, profesjonalną wiedzę – powiedział prof. dr hab. Maciej Rogalski, rektor Uczelni Łazarskiego.

Jak podaje PGE, celem studiów jest przygotowanie ekspertów do zarządzania procesami inwestycyjnymi w morskiej energetyce wiatrowej, i wykształcenie nowych kadr z myślą o realizacji morskich farm wiatrowych PGE o mocy co najmniej 6,5 GW do 2040 roku. Studia mają trwać rok, Uczelnia Łazarskiego zakłada, że dostępnych ma być 50 miejsc.

Michał Perzyński